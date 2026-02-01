Туризмът в Куба потъва под натиска на американските санкции

В Хавана е почти обяд, когато няколко туристи изскачат от малък жълт автобус и се втурват към редица блестящи класически ретро коли с фотоапарати в ръка. Под сенките на крайбрежно дърво шофьорите на тези автомобили се изправят с надежда да привлекат първите си клиенти за деня, но туристите правят няколко бързи селфита пред колите - от „Понтиак“ (Pontiac) от 1950 г. до „Буик“ (Buick) от 1960 г., след което си тръгват, а шофьорите остават да чакат други клиенти, пише Асошиейтед прес.

„Това е ужасно“, казва Реймундо Алдама, който шофира розов „Форд“ (Ford), модел „Феърлейн“ (Fairlane) от 1957 г. „Чакаме хората да дойдат, чакаме работа“. Туризмът в Куба се свива рязко точно в момент, когато страната отчаяно се нуждае от приходи. Броят на посетителите се е понижил повече от два пъти от 2018 г., след период на туристически бум, прекъснат от пандемията КОВИД-19, сериозни нарушения в електроподаването и засилени санкции от САЩ, пише БТА.

Кубинците, чиито препитание зависи от туризма, са сред най-засегнатите, като икономисти предупреждават за потенциално задаваща се катастрофална криза след нарушаване на доставките на петрол от Венецуела, след като САЩ атакуваха страната и арестуваха президента ѝ Николас Мадуро. За Росбел Фигередо Рикардо, 30-годишен продавач на популярната кубинска улична храна „чивирико (chivirico) – пържени чипсове от брашно, поръсени със захар, положението вече е лошо.

„Зареждах по 150 торбички всеки ден, а сега продавам само 50, работя от зори до здрач и понякога не продавам нищо“, казва Фигередо. Той е семеен с три деца и четвърто на път, като признава, че всеки ден се тревожи как ще осигури прехраната им. Без туристи, дори в близост до известната крайбрежна алея на Хавана, той понякога се опитва да продава на хората, които чакат за визи пред посолството на Испания.

През последните десетилетия туризмът носеше до 3 милиарда долара годишно на страната. Ресторантите бяха пълни, крайбрежната алея - оживена, а малкият бизнес - хостели и ресторанти, процъфтяваше. Днес край брега се разхождат предимно кубински двойки и рибари, а ресторантите остават празни, с персонал, който напразно чака клиенти.

Броят на туристите от януари до ноември 2025 г. е едва 2,3 милиона - значително по-малко от 4,8-те милиона през 2018 г. и 4,2-те милиона през 2019 година. Кубинците се опасяват, че нарастващото напрежение със САЩ, авариите, довели до спирането на водата и тока, както и огромните купчини боклук в туристическите райони отблъскват посетителите. Санкциите, наложени от САЩ, са лишили страната от почти 8 милиарда долара приходи между март 2024 и февруари 2025 г. - загуба, която е с близо 50 на сто по-висока в сравнение с предходния период, според правителствената статистика.

Шофьорът на туристически автобус Гаспар Биарт, който работи от 16 години, разказва как някога автобусите се препълвали, а днес тръгват почти празни. „Няма клиенти, а това е, което иска всеки кубинец. Туризмът е двигател за икономиката на страната“, посочва той.

„Има огромна промяна“, казва той, отбелязвайки, че санкциите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, са затворили вратите към Куба. „Дори не можем да дишаме“, обощава Биарт.

Когато туризмът процъфтяваше и петролът течеше, осем двуетажни туристически автобуса правеха по три пътувания на ден из Хавана. Сега са само четири и повечето са до голяма степен празни, когато тръгват, допълва Биарт.

Алдама, който предлага на туристите обиколки с класически ретро автомобил, си спомня как понякога е работил до 9 часа вечерта, а сега, ако има късмет, едва успява да повози един или двама туристи дневно.

Той обвинява за това Тръмп, който през юни 2019 г. забрани на круизните кораби да посещават Куба - една от най-популярните форми на пътуване до острова.

Преди той е искал 50 долара за пътуване из столицата. Сега, предвид липсата на търсене, е намалил цената си до 25 долара и дори понякога до 20 долара, ако някой турист иска да се пазари.

„В деня, в който ни свърши горивото, ще спрем да шофираме и ще си потърсим друга работа“, каза Алдама, подчертавайки, че „няма друг избор.“

На този фон руският турист Винсент Сейги, който е в страната от два дни, се възхищава на архитектурата и крепостта „Моро“ (El Morro), построена по време на колониалната епоха, докато почиства кокосови орехи с приятели на крайбрежната алея. „Очаквах да е малко хаотично, може би не толкова подходящо за туристите заради сложната икономическа ситуация“, казва той.

Сейги казва, че не се тревожи от честите прекъсвания на електрозахранването и изобилието от боклуци, но, по думите му, е странно да няма мобилна връзка.

Той се тревожи, че това, което наблюдава в Куба, скоро може да се случи и в Русия.

„Политиката не е нещо добро, меко казано“, каза той. „Вече имаме много санкции заради политическа лудост“.

След като Венецуела - най-влиятелният политически и икономически съюзник на Куба, вече не може да оказва помощ, някои се питат дали Китай или Русия ще се намесят.

„Мисля, че нашата страна сега е в състояние само да предоставя реторична помощ“, каза той, като например да прави изявления, че САЩ са лоши за Куба. Той добави, че не вярва, че Русия има каквито и да било ресурси, които да предложи, и че вече се бори да спечели войната срещу Украйна.

Сейги казва, че се усеща, че някои кубинци отчаяно се опитват да печелят пари от туристи, като някои продават скъпи пури, твърдейки, че идват от фестивал, спонсориран от бившия президент Раул Кастро. „Толкова много бедни хора, за съжаление“, каза той.

А бразилската туристка Глораси Пасос де Карвальо добавя, че вижда ситуацията „като урок за живота - как да превърнеш лимоните в лимонада.“