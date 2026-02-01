ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Битка между трима за лидер на БСП, след като плену...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22206411 www.24chasa.bg

Американски и израелски генерали се срещнаха в Пентагона заради Иран

3288
Сградата на Пентагона Снимка: Pixabay

Американски и израелски генерали днес се срещнаха в Пентагона на фона на изострящото се напрежение с Иран, заявиха за Ройтерс официални представители на САЩ.

В заседанието, което се проведе при закрити врата, участваха американският ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и началникът на Генералния щаб на израелската армия – ген. Еял Замир, предаде БТА.

Срещата в Пентагона се състоя в момент на изостряне на напрежението между Иран и САЩ. Американският президент Доналд Тръмп в края на миналия месец заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Ислямската република. Тръмп могократно заплаши Техеран, че предприеме военни действия, ако не седне на масата за преговори.

Върховният ирански лидер аятолах Али Хаменей днес предупреди САЩ, че ако започнат война срещу Иран, тя ще обхване целия регион.

Сградата на Пентагона Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)