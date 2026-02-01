Американски и израелски генерали се срещнаха в Пентагона заради Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски и израелски генерали днес се срещнаха в Пентагона на фона на изострящото се напрежение с Иран, заявиха за Ройтерс официални представители на САЩ.

В заседанието, което се проведе при закрити врата, участваха американският ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и началникът на Генералния щаб на израелската армия – ген. Еял Замир, предаде БТА.

Срещата в Пентагона се състоя в момент на изостряне на напрежението между Иран и САЩ. Американският президент Доналд Тръмп в края на миналия месец заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Ислямската република. Тръмп могократно заплаши Техеран, че предприеме военни действия, ако не седне на масата за преговори.

Върховният ирански лидер аятолах Али Хаменей днес предупреди САЩ, че ако започнат война срещу Иран, тя ще обхване целия регион.