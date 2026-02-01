Киър Стармър: Лондон трябва да обмисли преговорите за сключване на отбранителен пакт с ЕС

Лондон трябва да обмисли възможността за възобновяване на преговорите за сключване на отбранителен пакт с ЕС, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от в. "Гардиън".

Стармър изтъкна, че Европа трябва да "поеме инициативата и да направи повече", за да се защити в тези несигурни времена, предаде БТА.

Премиерът изрази желание да работи в по-тясно сътрудничество с другите европейски страни за увеличаване на разходите за отбрана и изграждане на военен капацитет, като една от възможностите за това е чрез схемата на ЕС "Действия по сигурността за Европа" (Security Action for Europe, SAFE). Това е финансов инструмент на ЕС на стойност 150 млрд. евро, чиято цел е да подпомага държавите членки да ускорят отбранителната си готовност.

След одобряването на първата вълна на финансиране на отбраната, миналата седмица ЕК одобри втора група национални планове за отбрана в рамките на "Действия по сигурността за Европа".

Преговорите за присъединяването на Великобритания към отбранителния фонд се провалиха през ноември 2025 г., понеже таксата за членство бе оценена като прекалено висока.

Въпреки това сега се наблюдава засилване на интереса на всички страни към сключването на споразумение за присъединяването на Лондон към бъдещата втората вълна на финансиране по схемата "Действия по сигурността за Европа", особено след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да превземе Гренландия и отправи критики към НАТО, отбелязва "Гардиън".

Стармър каза в отговор на журналистически въпрос, зададен му, докато пътуваше за визитата си в Китай, дали Великобритания може да се присъедини към втората вълна на пакта за отбрана, ако цената е подходяща: "Европа, включително Великобритания, трябва да направи повече в областта на сигурността и отбраната... Това е аргумент, който повтарям от много месеци".

"Трябва да се мобилизираме и да направим повече. Не само президентът Тръмп смята, че Европа трябва да направи повече, но и други президенти. Аз мисля същото. Ето защо поехме ангажименти за по-големи разходи. Мисля, че трябва да направим повече от това", добави биртанският лидер.

Очаква се следващата седмица еврокомисарят по търговията Марош Шефчович и други представители на ЕС да посетят Лондон за преговори.