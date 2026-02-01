ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" без Белингам за месец

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22206781 www.24chasa.bg

Киър Стармър: Лондон трябва да обмисли преговорите за сключване на отбранителен пакт с ЕС

3072
Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Лондон трябва да обмисли възможността за възобновяване на преговорите за сключване на отбранителен пакт с ЕС, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от в. "Гардиън".

Стармър изтъкна, че Европа трябва да "поеме инициативата и да направи повече", за да се защити в тези несигурни времена, предаде БТА.

Премиерът изрази желание да работи в по-тясно сътрудничество с другите европейски страни за увеличаване на разходите за отбрана и изграждане на военен капацитет, като една от възможностите за това е чрез схемата на ЕС "Действия по сигурността за Европа" (Security Action for Europe, SAFE).  Това е финансов инструмент на ЕС на стойност 150 млрд. евро, чиято цел е да подпомага държавите членки да ускорят отбранителната си готовност.

След одобряването на първата вълна на финансиране на отбраната, миналата седмица ЕК одобри втора група национални планове за отбрана в рамките на "Действия по сигурността за Европа". 

Преговорите за присъединяването на Великобритания към отбранителния фонд се провалиха през ноември 2025 г., понеже таксата за членство бе оценена като прекалено висока.

Въпреки това сега се наблюдава засилване на интереса на всички страни към сключването на споразумение за присъединяването на Лондон към бъдещата втората вълна на финансиране по схемата "Действия по сигурността за Европа", особено след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да превземе Гренландия и отправи критики към НАТО, отбелязва "Гардиън".

Стармър каза в отговор на журналистически въпрос, зададен му, докато пътуваше за визитата си в Китай, дали Великобритания може да се присъедини към втората вълна на пакта за отбрана, ако цената е подходяща: "Европа, включително Великобритания, трябва да направи повече в областта на сигурността и отбраната... Това е аргумент, който повтарям от много месеци".

"Трябва да се мобилизираме и да направим повече. Не само президентът Тръмп смята, че Европа трябва да направи повече, но и други президенти. Аз мисля същото. Ето защо поехме ангажименти за по-големи разходи. Мисля, че трябва да направим повече от това", добави биртанският лидер.

Очаква се следващата седмица еврокомисарят по търговията Марош Шефчович и други представители на ЕС да посетят Лондон за преговори.

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)