Преди изборите в Япония управляващата партия вдига рейтинга си

Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) на Япония, ръководена от министър-председателката Санае Такаичи, е увеличила преднината си спрямо миналата седмица в социологическо проучване на агенция Киодо за надпреварата преди изборите на 8 февруари, като 36,1% заявяват подкрепа за партията – ръст от 6,9 процентни пункта.

Втори е Центристкият реформаторски алианс – нова голяма опозиционна сила – с 13,9%, което е с 2 пункта повече от предишния сондаж. На равнище едномандатни райони проучването, проведено в продължение на два дни от събота, показа, че 44% биха гласували за кандидати, подкрепяни от управляващия лагер на изборите за Камарата на представителите, докато 26,5% биха подкрепили опозиционните им съперници.

Предсрочните избори бяха насрочени през януари, като Такаичи се стреми да разшири крехкото мнозинство в долната камара. на коалиционното си правителство, съдъсерно преди няколко месеца.

Перспективата за изборите обаче остава несигурна: 27,2% казват, че все още не са решили за кого да гласуват в избирателните райони, а 21,3% са колебаещи се при избора си за партийна листа по пропорционалната система.

Проучването показа одобрение от 63,6% за кабинета на Такаичи – повишение само с 0,5 пункта спрямо предишното допитване в края на януари. Делът на неодобряващите е почти без промяна – 25,6%, ръст от 0,6 пункта.

Ентусиазмът към опозиционния Центристки реформаторски алианс – нова партия, създадена от Конституционната демократическа партия на Япония и „Комейто", бивш коалиционен партньор на ЛДП – е слаб: 71% казват, че не очакват много от него, което е увеличение с 4 пункта.

Алиансът е под натиск да докаже, че може да обедини избирателите на партиите, които го създадоха. Съпредседателят Йошихико Нода каза пред репортери в неделя, че ще понесе „голяма отговорност", ако новата партия не успее да запази местата, които нейните представители защитават на предстоящия вот.

На изборите за долната камара в Япония избирателите подават две бюлетини – една за кандидат в местния си избирателен район и една за политическа партия в пропорционалната листа.

Демократичната партия за хората – дясноориентирана малка опозиционна формация, която допреди време беше разглеждана като възможен коалиционен партньор на ЛДП – е трета по популярност при пропорционалния вот с 5,7%, спад от 8,4%, което е знак, че може да ѝ е трудно да запази инерцията си от последните избори.

Популистката „Сансейто", която отбеляза силен ръст на изборите за Камарата на съветниците през лятото на 2025 г. с платформата си „Япония на първо място", е четвърта с 5,6%. Малкият коалиционен партньор на ЛДП – Японската партия на иновациите – е пети с 5,4%, изпреварен от „Сансейто".

Най-важният въпрос за избирателите продължава да са мерките за облекчаване на натиска от поскъпването на живота – посочен от 53,6% (при възможност за повече от един отговор), тъй като японските домакинства се сблъскват с трайна инфлация, която изпреварва ръста на заплатите.

Социалното осигуряване, включително пенсиите, е посочено от 28,6%, а 19,5% посочват дипломацията и националната сигурност.

На фона на силния интерес към икономическа подкрепа големите политически партии, включително ЛДП и Центристкият реформаторски алианс, представиха предложения за намаляване на данъка върху потреблението за храните.