Външните министри на Турция и Казахстан се срещат в Анкара

Турският министър на външните работи Хакан Фидан и казахстанският му колега Ермек Кошербаев ще съпредседателстват осмата среща на Съвместната група за стратегическо планиране в Анкара днес.

По време на срещата се очаква Фидан да изрази задоволство от състоянието на политическите отношенията между двете страни и от посещенията и контактите на високо равнище, се посочва в съобщение на Министерството на външните работи. Той също така ще очертае стъпки за допълнително засилване на сътрудничеството, особено в търговията, икономиката, инвестициите, енергетиката, транспорта, отбранителната индустрия и други, съобщава БТА.

Очаква се също Фидан да обърне внимание на усилията за постигане на целта за търговски обмен в размер на 15 милиарда долара. Той също така ще изтъкне важността на засилването на свързаността и логистичната инфраструктура, по-специално чрез Транскаспийския международен транспортен маршрут, известен още като "Средния коридор".

Страните също така ще обменят мнения за настоящите развития, включително в Афганистан, Иран и Палестина.

Казахстан е най-големият търговски партньор на Турция в Централна Азия, отбелязва агенцията. Общият обем на двустранната търговия достигна 8,95 милиарда долара в периода януари-ноември 2025 г.

В момента над 3000 турски компании работят в различни сектори на казахстанската икономика. Турските предприемачи в Казахстан развиват дейности основно в сектора на храните, минното дело, земеделието, фармацевтиката, строителството, хотелиерството и производството.

След Русия и Ирак Казахстан е третият по големина доставчик на нефт на Турция. Енергийното сътрудничество между страните е фокусирано основно върху сфери като петрола, природния газ, възобновяемата енергия и енергийния транспорт и логистика.

Турция е един от най-големите инвеститори в неергийните сектори на Казахстан, отбелязва още Анадолската агенция. През 2025 г. турските инвестиции в Казахстан са възлезли на общо 5,8 милиарда долара.