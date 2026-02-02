ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Досиетата "Епстийн" разтърсиха и лейбъристката партия в Англия

1856
Питър Манделсън Снимка: Х/ @BelTel

Питър Манделсън, бивш британски посланик в САЩ, уволнен заради връзките си с Джефри Епстийн, напусна британската Лейбъристка партия, на която беше историческа фигура, след нови разкрития за отношенията му с американския сексуален престъпник, предаде АФП.

Питър Манделсън, бивш министър и еврокомисар на 72 години, вероятно е получавал неколкократно пари от Епстийн в началото на 2000-те години, се казва в документи, публикувани в петък от Министерството на правосъдието на САЩ.

„Твърдения, които смятам за неверни – че (Епстийн) ми е превел пари преди двадесет години и за които нямам нито следа, нито спомен – изискват да проведа собствена проверка", написа той в писмо до Холи Ридли, генерален секретар на Лейбъристката партия.

„Докато правя това, не желая да причинявам допълнително неудобство на Лейбъристката партия и затова напускам партията", добави той, цитиран британската агенция Пи Ей Мидия.

Според банкови извлечения Джефри Епстийн вероятно е превел общо 75 000 долара в три превода по сметки, свързани с Манделсън, през 2003 и 2004 г.

Питър Манделсън се появява и на нови снимки без посочена дата – по тениска и бельо до жена, чието лице е заличено от американските власти. Той заяви вчера, че „не успява да определи мястото, нито да идентифицира жената".

Бившият посланик, освободен от поста си през септември, след като беше назначен от премиера Киър Стармър в края на 2024 г., през януари поднесе извинения, че е запазил приятелството си с Епстийн.

