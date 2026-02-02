Нови срокове за узаконяване на незаконни строежи в Гърция

Министерството на околната среда и енергетиката удължава крайния срок за узаконяване на незаконни строежи и промени в предназначението на малки и средни по мащаб конструкции (строежи преди 2011 г.) до 31 март 2028 г. (вместо досегашния 31 март 2026 г.). Това дава глътка въздух на хиляди собственици да подготвят документите си за т.нар. „Електронна идентификация на сградата".

Собствениците на наземни съоръжения за малки ремонти и съхранение на лодки имат удължаване до 31 март 2027 г. Изпълнението на заповеди за събаряне на незаконни постройки е отложено до 30 юни 2026 г., което дава време за административно преразглеждане на някои случаи.

Това решение на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция е ключово за собствениците на имоти, тъй като предотвратява блокирането на сделки и прехвърляния. Държавата предоставя значителен „гратисен период" за справяне с административната тежест.

Спира се налагането на глоби по Член 125Θ от Закон 4495/2017 за сгради, чиито разрешителни са отменени поради използване на допълнителни незаконно построени етажи или допълнителна височина (съгласно Закон 5197/2025). Удължава се срокът, в който не се прилага забраната за прехвърляне на имоти (член 82). Това позволява на собствениците да продават или даряват имотите си, дори ако разрешителното им е в процес на преразглеждане.

Според Министерството на околната среда и енергетиката (YPEN), тези стъпки са необходими, за да не се блокира пазарът на имоти и да се даде време на инженерите да обработят данните в системата e-adeies.

Тази мярка цели да защити "добросъвестните купувачи" и инвеститори от правния хаос, възникнал след решенията на Държавния съвет относно височината на сградите.

Според експерти от Техническата камара на Гърция (TEE), това е вероятно едно от последните мащабни удължавания преди пълното затягане на контрола чрез сателитно наблюдение на незаконното строителство.

На собствениците, които не подадат навреме изискуемото Удостоверение за идентичност на сградата (вече със срок до 1 февруари 2028 г.), се налага административна глоба, варираща от 200 евро до сума, равна на 10% от стойността на имота, както и пълна забрана за извършване на всякакви правни сделки (продажба, дарение, прехвърляне) до окончателното оформяне на документите.

За започване на процедурата по узаконяване и издаване на Електронна идентичност на сградата (Electronic Building ID), са необходими нотариален акт, удостоверение за регистрация в Кадастъра, последната декларация за имуществено състояние от данъчната система TaxisNet.