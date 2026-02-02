20 хил. болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет

След 2 години пропускателният пункт "Рафа" между Ивицита Газа и Египет отваря за палестинци. През него ще могат да преминават само пешеходци.

Като в началото ще бъдат допускани само ранени и болни. По данни на палестинските здравни власти около 20 хиляди палестинци чакат да бъдат прехвърлени през "Рафа" в египетски болници.

Служители от израелското министерство на отбраната съобщиха, че през пункта могат да преминават по 150 - 200 души на ден в двете посоки. Списъците с палестинците, които искат да преминат през Рафа, са изпратени на египетските власти и са одобрени от Израел. Отварянето на пропускателния пункт е изискване от първата фаза на плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа. Вчера в Рафа беше тестван пропускателният режим, съобщава БНТ.