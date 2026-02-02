"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Деца се обучават да използват бойни дронове в руско училище в Лондон, съобщава вестник "Таймс".

Училище към руското посолство в лондонския квартал Нотинг Хил преподава бойни умения като част от все по-милитаризирана национална учебна програма, въведена от президента Путин.

В училището, управлявано от руското външно министерство, учат деца на дипломати, както и малък брой деца, чиито родители не са руски служители, включително такива, които имат британско гражданство.

Журналисти от "Таймс", които са видели учебните планове за учебната 2025-26 година, съобщават, че ученици от 10-ти клас - на 15 и 16 години - са получили миналия месец едночасов урок по "основи на техническата подготовка и комуникациите" за бойни дронове.

Други предмети, преподавани през миналия срок, включват един час по инженерство на укрепления, два по първа помощ на бойното поле и още един за това как да се предпазим от радиологични, биологични и химически оръжия, съобщава БНР.

Обучението е част от курс, наречен "Основи на сигурността и защитата на родината", който беше въведен в руските училища в началото на учебната 2024/2025 година.

"Таймс" бе съобщил по-рано, че като част от курса "Основи на безопасността на живота" децата в училището към посолството са били обучавани как да сглобяват автомати "Калашников" и са хвърляли тенис топки около детската площадка, за да симулират използването на гранати.

Руското училище е разположено в бяла викторианска градска къща. То е основано през 1954 г. и е едно от най-старите от 80-те училища към руските посолства по света, всички от които преподават по държавната учебна програма и се контролират от външното министерство, пояснява "Таймс".