Медведев: "Открадването" на Мадуро разклати международните отношения

Дмитрий Медведев КАДЪР: Туитър/@RussieInfos

звършената от Съединените щати "кражба" на сваления венецуелски президент Николас Мадуро разклати сериозно международните отношения и трябва да бъде разглеждана от Каракас като "военно действие", заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в съвместно интервю пред Ройтерс, ТАСС и руския военен блогър WarGonzo.

Медведев подчерта също, че Русия няма интерес от разпалването на глобален конфликт, както не е искала да започне и "специална военна операция" в Украйна.

"Много пъти предупреждавахме Запада, натовските страни - хайде да постигнем споразумение, да бъдат взети под внимание интересите на Руската федерация, да бъдат определени границите на разширяване на НАТО. Но отговорът беше: Не, ще правим каквото решим. Който иска да се присъедини, може да го направи. Е, сега това се превърна в голям световен проблем," посочи заместник-председателят на руския Съвет за сигурност, пише БНР.

