Джокович към сърбите: Справедливостта и истината винаги побеждават! Нека упорстват!

„Послание към нашия народ в Сърбия: Справедливостта и истината винаги побеждават. Нека упорстват!". Това каза световноизвестният сръбски тенисист Новак Джокович.

Въпреки загубата си от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на Австралия по тенис, произнесе запомняща се реч, а думите, които каза накрая, резонираха най-силно, предават сръбските медии.

Той намекна за борбата на студентите и голям брой хора срещу режима на сръбския президент Александър Вучич, съобщи информационният портал Нова.

Сърбия беше обхваната от антиправителствени протести след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на жп гарата, при което 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. Протестиращите, сред които и студенти, които блокираха над 60 факултета в цялата страна, настояват виновните да понесат политическа и наказателна отговорност, обвиняват управляващите в корупция и издигат искане за предсрочни парламентарни избори.

Студентите, участващи в блокадата, публикуваха думите на Джокович в официалния си профил в социалната мрежа Екс като добавиха емотикон червено сърце.

По време на продължаващите повече от година антиправителствени протести в Сърбия, оглавявани от студенти, Джокович многократно подкрепи исканията за борба с корупцията и насрочване на предсрочни парламентарни избори, а през август миналата година, когато се стигна до напрежение и сблъсъци между протестиращите и поддържниците на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Джокович предупреди, че Сърбия е на ръба на гражданска война.