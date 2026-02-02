ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Абас Аракчи запазва увереност за постигането на сп...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22207978 www.24chasa.bg

Германският вътрешен министър: САЩ са и остават наш партньор

2292
Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви пред в. "Аугсбургер алгемайне", че Германия ще продължи тясното си сътрудничество със САЩ в областта на разузнаването..

"САЩ са и остават наш партньор", заяви Добринт в коментар, публикуван днес. Този принцип не трябва да се променя "независимо от настоящата политическа ситуация", добави той, на фона контекста на критиките към САЩ и президента Доналд Тръмп, предава БТА.

Добринт обяви и планове за по-нататъшно укрепване на разузнавателните служби на Германия. Той заяви, че иска да превърне контраразузнавателната Федерална служба за защита на конституцията в "истинска разузнавателна служба, разполагаща с ефективни оперативни възможности".

Министърът добави, че сътрудничеството с чуждестранни агенции, включително тези на САЩ и Израел, ще продължи да се разширява.

Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)