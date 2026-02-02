Германският вътрешен министър: САЩ са и остават наш партньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви пред в. "Аугсбургер алгемайне", че Германия ще продължи тясното си сътрудничество със САЩ в областта на разузнаването..

"САЩ са и остават наш партньор", заяви Добринт в коментар, публикуван днес. Този принцип не трябва да се променя "независимо от настоящата политическа ситуация", добави той, на фона контекста на критиките към САЩ и президента Доналд Тръмп, предава БТА.

Добринт обяви и планове за по-нататъшно укрепване на разузнавателните служби на Германия. Той заяви, че иска да превърне контраразузнавателната Федерална служба за защита на конституцията в "истинска разузнавателна служба, разполагаща с ефективни оперативни възможности".

Министърът добави, че сътрудничеството с чуждестранни агенции, включително тези на САЩ и Израел, ще продължи да се разширява.