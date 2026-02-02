Вучич: Сърбия няма нищо общо с аферата за иззетите пет тона марихуана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич заяви вчера, че държавата няма нищо общо с аферата, при която бяха иззети пет тона марихуана в имота на представител на управляващата Сръбска прогресивна партия край град Крушевац.

Той добави, че полицията е „арестувала хора" и че политическите му опоненти „объркват всичко с главата надолу" и твърдят, че държавата стои зад това.

„Хора от дирекция „Криминална полиция" откриха пет тона някакви наркотици. А сега дали само синът е знаел за това или и синът, и бащата, това е друг въпрос, нека компетентните органи определят, не искам да предполагам нищо", каза Вучич пред телевизия Пинк.

На 29 януари сръбската полиция, в сътрудничество с Прокуратурата за организирана престъпност (ТОК), иззе пет тона марихуана в района на село Конюх близо до Крушевац.

Беше обявено, че заподозрените са Александър Мияйлович, Небойша Спасоевич и Раде Спасоевич (баща и син), Иван Драгнич и Урош Младеновски.

Прокуратурата е предложила издаването на заповед за арест, включително международна, за заподозрения Александър Мияйлович, който е идентифициран като организатор на престъпна група и се укрива.

ТОК обяви, че организираната престъпна група е действала в международен мащаб, като е придобила пет тона наркотично вещество марихуана на територията на Република Северна Македония в периода от началото на януари до 29 януари.

Председателят на опозиционното Народно движение на Сърбия Мирослав Алексич публикува в социалната мрежа Екс твърдение, че един от арестуваните при изземването на наркотиците е общински съветник от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Крушевац.

Алексич заяви, че арестуваният е „приятел и близък сътрудник" на семейството на сръбския министър на отбраната Братислав Гашич.

Гашич, който е роден в Крушевац, отправи поздравление към служителите на полицията и другите служби за сигурност за акцията, като допълни, че тя показва, че никой в Сърбия не е над закона, съобщава в. "Курир".

Той не визира конкретни имена и не коментира твърденията на Алексич.

Заместник-председателят на градската организация на СПП в Крушевац Невена Джурич Никитович също публикува изявление, в което се посочва, че „държавата е ясна и безмилостна в борбата си срещу престъпността и корупцията", съобщи сръбската редакция на радио "Свободна Европа".