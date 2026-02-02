Кърсти Ковънтри: Зимните олимпийски игри в Милано се учат от опита на Зимната олимпиада в Пекин

Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано и Кортина ще бъдат открити на 6 февруари.

На 1 февруари президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви на пресконференция, че при подготовката за тазгодишното събитие е използван успешният опит от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г., особено в областта на изграждането и ефективното използване на съоръженията, оборудвани със съвременни научно-технологични решения. Това пише КМГ.

По думите ѝ един от най-ценните уроци от Олимпиадата в Пекин е прилагането на модерни технологии за оптимизиране на планирането и строителството на спортните обекти. Тя подчерта, че Китай ясно е показал как съществуващите съоръжения могат да бъдат успешно трансформирани и използвани повторно, като даде пример с превръщането на пекинския „Воден куб" в „Леден куб" за нуждите на Зимната олимпиада. Този подход е приложен и при подготовката на тазгодишното събитие и ще се използва и занапред.