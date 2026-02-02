ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Личо Стоунса страдал от тежко заболяване, но отказ...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22208067 www.24chasa.bg

Кърсти Ковънтри: Зимните олимпийски игри в Милано се учат от опита на Зимната олимпиада в Пекин

КМГ

1960
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано и Кортина ще бъдат открити на 6 февруари.

На 1 февруари президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви на пресконференция, че при подготовката за тазгодишното събитие е използван успешният опит от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г., особено в областта на изграждането и ефективното използване на съоръженията, оборудвани със съвременни научно-технологични решения. Това пише КМГ.

По думите ѝ един от най-ценните уроци от Олимпиадата в Пекин е прилагането на модерни технологии за оптимизиране на планирането и строителството на спортните обекти. Тя подчерта, че Китай ясно е показал как съществуващите съоръжения могат да бъдат успешно трансформирани и използвани повторно, като даде пример с превръщането на пекинския „Воден куб" в „Леден куб" за нуждите на Зимната олимпиада. Този подход е приложен и при подготовката на тазгодишното събитие и ще се използва и занапред.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)