ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22208125 www.24chasa.bg

Абас Аракчи запазва увереност за постигането на споразумение със САЩ по ядрения въпрос

КМГ

2384
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви пред медиите вчера, че Техеран все още е уверен, че ще бъде постигнато споразумение със САЩ по ядрения въпрос. Това пише КМГ. По думите му, Иран е „загубил доверие в Съединените щати като партньор", но комуникацията чрез приятелски държави в региона към момента е движещата сила за преговорите. Той също така определи преговорите като „продуктивни", добавяйки, че „другата страна води диалог с нас и ни приема сериозно".

Аракчи отказа да поеме ангажимент за директни преговори, като подчерта, че „важното е съдържанието на преговорите а не формата". Техеран се надява Вашингтон да отмени дългосрочните санкции и да уважава правата на Иран за продължаване на обогатяването на уран в рамките на развитието на ядрената енергетика за мирни цели.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)