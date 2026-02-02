Абас Аракчи запазва увереност за постигането на споразумение със САЩ по ядрения въпрос

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви пред медиите вчера, че Техеран все още е уверен, че ще бъде постигнато споразумение със САЩ по ядрения въпрос. Това пише КМГ. По думите му, Иран е „загубил доверие в Съединените щати като партньор", но комуникацията чрез приятелски държави в региона към момента е движещата сила за преговорите. Той също така определи преговорите като „продуктивни", добавяйки, че „другата страна води диалог с нас и ни приема сериозно".

Аракчи отказа да поеме ангажимент за директни преговори, като подчерта, че „важното е съдържанието на преговорите а не формата". Техеран се надява Вашингтон да отмени дългосрочните санкции и да уважава правата на Иран за продължаване на обогатяването на уран в рамките на развитието на ядрената енергетика за мирни цели.