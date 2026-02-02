Посолството на Китай в САЩ организира новогодишно тържество за младежи от двете страни

На 31 януари местно време посолството на Китай в САЩ организира новогодишно тържество за младежи от Китай и САЩ, пише КМГ.

Посланик Сие Фън и съпругата му събраха над 500 младежи от повече от 20 щата, китайски студенти и други гости, за да отбележат заедно идването на Китайската нова година. Събитието включваше и представяне на традиционни китайски изкуства като калиграфия, изрязване на хартия и др., с което американските гости успяха да се потопят в специфичната атмосфера около Китайската нова година. Освен това бяха прожектирани и краткият филм „Пътуване из Китай чрез киното" и промоционален клип за Галата на КМГ за Пролетния фестивал, което допълни празничната атмосфера.