Изкуственият интелект е във фокуса на световно студентско състезание по суперкомпютри

В Пекин бе даден старт на студентско състезание по суперкомпютърни технологии, като изкуственият интелект е поставен сред основните теми на надпреварата. Очаква се участие на повече от 300 университетски отбора от цял свят, пише КМГ.

В квалификационния етап студентите ще работят по две основни задачи. Първата е свързана с т.нар. „въплътен интелект" и изисква оптимизация на AI модели за по-ефективни изчисления при запазване на високо качество на видео съдържание. Втората задача е насочена към високоточни симулации на гравитационни вълни, генерирани при сблъсък на черни дупки. Отборите, които се класират напред, ще участват във финалите на място в Университета в Уси, провинция Дзянсу, от 16 до 20 май.

Състезанието развива млади таланти и насърчава международния обмен в областта на високопроизводителните изчисления. До момента в него са се включили над 10 000 студенти от университети по целия свят.