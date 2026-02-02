ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изкуственият интелект е във фокуса на световно студентско състезание по суперкомпютри

КМГ

2508
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В Пекин бе даден старт на студентско състезание по суперкомпютърни технологии, като изкуственият интелект е поставен сред основните теми на надпреварата. Очаква се участие на повече от 300 университетски отбора от цял свят, пише КМГ.

В квалификационния етап студентите ще работят по две основни задачи. Първата е свързана с т.нар. „въплътен интелект" и изисква оптимизация на AI модели за по-ефективни изчисления при запазване на високо качество на видео съдържание. Втората задача е насочена към високоточни симулации на гравитационни вълни, генерирани при сблъсък на черни дупки. Отборите, които се класират напред, ще участват във финалите на място в Университета в Уси, провинция Дзянсу, от 16 до 20 май.

Състезанието развива млади таланти и насърчава международния обмен в областта на високопроизводителните изчисления. До момента в него са се включили над 10 000 студенти от университети по целия свят.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

