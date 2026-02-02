ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и Великобритания ще представят мащабна изложба на европейско изкуство в Шанхай

КМГ

2352
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Музеи от Китай и Великобритания ще бъдат съорганизатори на изложба, посветена на европейското изкуство, която ще се проведе в Шанхай през лятото на 2027 г., пише КМГ. Експозицията ще обхване почти седем века художествено развитие, представяйки творби от средата на XIV в. до днешни дни.

Националните галерии на Шотландия, Art Exhibitions China и Музеят на Световното изложение подписаха писмо за намерение за съвместната организация. В изложбата ще бъдат включени над 60 ценни произведения от колекциите на Националните галерии на Шотландия.

Посетителите ще могат да се запознаят с ключови художествени направления като Ренесанс, Барок, Рококо и модерно изкуство, чрез творби на автори като Рубенс, Реноар и Дега. Сътрудничеството се разглежда като нова стъпка към насърчаване на диалога между цивилизациите и разширяване на културния обмен между хората.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

