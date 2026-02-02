Вижте бронзовия бягащ кон, национално съкровище от династия Хан

Вижте тази фигурка в ръката ми. Макар да изглежда закачлива, нейният първообраз всъщност е изключително внушителен. Това е бронзовият бягащ кон, национално съкровище от династия Хан, който днес се съхранява в Музея на провинция Гансу и е на близо 2000 години! С наближаването на Годината на Коня, Новогодишната гала програма на Китайската медийна група създаде нов талисман по негов образ — Дзидзи. Как ли изглежда той? Нека сега заедно с него да се отправим към Новогодишната гала програма, за да разгледаме новата му визия!

Вижте във видеото на КМГ.