ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение удари полуостров Крим

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22208238 www.24chasa.bg

Вижте бронзовия бягащ кон, национално съкровище от династия Хан

КМГ

2100
Кадър: Фейсбук/ Витоша Студио Снимка: Китайска медийна група

Вижте тази фигурка в ръката ми. Макар да изглежда закачлива, нейният първообраз всъщност е изключително внушителен. Това е бронзовият бягащ кон, национално съкровище от династия Хан, който днес се съхранява в Музея на провинция Гансу и е на близо 2000 години! С наближаването на Годината на Коня, Новогодишната гала програма на Китайската медийна група създаде нов талисман по негов образ — Дзидзи. Как ли изглежда той? Нека сега заедно с него да се отправим към Новогодишната гала програма, за да разгледаме новата му визия!

Вижте във видеото на КМГ.

Кадър: Фейсбук/ Витоша Студио

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)