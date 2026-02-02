ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Все по-скъпи стават жилищата във Великобритания

2048
Цените на жилищата във Великобритания са се повишили от началото на годината. Снимка: Pixabay

Цените на жилищата във Великобритания са се повишили от началото на годината. До голяма степен  компенсират понижението след бюджетните данъчни мерки на правителството на Лейбъристката партия, показват данни на "Нейшънуайд Билдинг Съсайъти" (Nationwide Building Society), предаде Блумбърг.

Средната цена на имотите е нараснала с 0,3 на сто през януари спрямо предходния месец до 270 873 британски лири (370 600 щатски долара), след спад от 0,4 на сто през декември. Резултатът съвпада с очакванията на икономистите. На годишна база цените са били с 1 на сто по-високи, предава БТА.

Икономисти прогнозират по-силна година за имотния пазар след неравномерното представяне през 2025 г., макар че ефектът от последните данъчни увеличения, обявени от министъра на финансите Рейчъл Рийвс, може да се запази. Сред тях е нов налог за жилища на стойност над 2 млн. бр. лири, който ще влезе в сила през 2028 г.

Нарастващата безработица и все още високите ипотечни лихви могат да ограничат пазара. Данни от петък показаха, че одобренията за ипотечни кредити са спаднали през декември до най-ниското си равнище от 18 месеца.

Според "Мънифактс" (Moneyfacts) средната лихва по двугодишните фиксирани ипотеки е намаляла до 4,85 на сто от около 5,5 на сто преди година, но остава значително над нивата отпреди ускоряването на инфлацията след пандемията.

"Нейшънуайд Билдинг Съсайъти" прогнозира, че цените на жилищата ще се повишат с между 2 на сто и 4 на сто през 2026 г., докато "Кепитъл Икономикс" (Capital Economics) очаква ръст от 3,5 на сто до четвъртото тримесечие на 2026 г.

