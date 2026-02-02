Германия арестува петима по подозрение, че снабдявали Русия с индустриални материали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Германия арестуваха петима души по подозрение, че са доставяли индустриални материали на Русия в нарушение на санкциите на ЕС, съобщиха днес прокурори, цитирани от ДПА.

Заподозрените са задържани при обиски в цялата страна, предприети като част от по-голяма операция срещу мрежа, създадена с цел да позволи на Москва да заобикаля санкциите на ЕС, наложени заради войната в Украйна, посочи Федералната прокуратура.

Двама от тях имат двойно германско-руско гражданство, съобщи още държавното обвинение, цитирано от ТАСС.

Предполага се, че петте лица са използвали фиктивна фирма, за да купуват индустриални стоки и да ги изнасят за Русия, като по този начин заобикалят търговските ограничения, предава БТА.

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. ЕС наложи икономически санкции, включително върху търговията, финансите, енергетиката, индустрията, транспорта и луксозните стоки, с цел да ограничи способността на Москва да продължава войната.

Въпреки това тя намери начини да заобикаля тези мерки, включително чрез използването на фиктивни компании и "сенчест флот" – мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на санкциите върху продажбата на нефт.