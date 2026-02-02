ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Песков: Следващите преговори за Украйна ще са в Абу Даби в сряда и четвъртък

Дмитрий Песков

Следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Преговорите, планирани за вчера, не са се състояли поради проблеми с програмата, добави той.

До момента двете страни са успели да намалят противоречията си по някои въпроси, но не са постигнали подобен напредък по най-сложните въпроси, предава БТА.

Кремъл няма какво да добави по отношение на спирането на ударите по украинската енергетика, заяви Песков.

Русия се опитва да деескалира напрежението около Иран и отдавна е предложила помощта си за складиране или преработка на обогатения от Техеран уран, подчерта Песков.

По-рано днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса в Иран, че Ислямската републила не е получавала "ултиматуми" от САЩ за постигането на споразумение за ядрената програма.

Техеран "действа винаги сериозно и честно в дипломатическите процеси, но (нашата страна) никога не приема ултиматуми", подчерта Багаи. "Следователно подобно твърдение не може да бъде потвърдено".

По-рано Тръмп заяви, че Ислямската република "иска да сключи споразумение".

Дмитрий Песков

