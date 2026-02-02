ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран задържа четирима чужденци за "участие в бунтове"

864
Иран СНИМКА: Pixabay

Четирима чужди граждани, чиято националност не се уточнява, са арестувани в Иран за "участие в бунтове", съобщи днес държавната телевизия, цитирана от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че до обявяването на новината се стига, след като през януари Ислямската република бе разтърсена от окървавени протести, предава БТА.

"Тези лица са задържани при операция" в провинция Техеран, посочи телевизията, без да уточни датата на арестите.

"При претърсването на чантата на един от заподозрените са открити четири самоделни шокови гранати, използвани по време на бунтовете и безредиците в района", съобщи същият източник.

Иранските власти обвиняват Израел и САЩ, че са били замесени в тези бунтове, които доведоха до хиляди жертви.

Иранското правителство твърди, че по-голямата част от жертвите са представители на силите за сигурност или минувачи, убити от "терористи". Чуждестранни неправителствени организации обвиняват силите за сигурност, че умишлено са вземали на прицел демонстранти.

На 24 януари официалната новинарска агенция ИРНА съобщи за ареста на други двама чуждестранни граждани в западната част на Иран.

