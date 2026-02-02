ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Товарен кораб, плаващ от Истанбул за Бургас, е аварирал в Босфора

Нахиде Дениз, БТА

Босфора СНИМКА: pixabay

Товарният кораб „Лейди шам" (Lady Sham), плаващ под флага на Сан Марино от Истанбул за Бургас, е аварирал снощи в Босфора, съобщиха турските медии.

По информация на НТВ при преминаването през Босфора котвите на кораба се оплели в неизвестен предмет и го повлекли към брега.

След получаване на сигнала за инцидента екипи на бреговата охрана са били изпратени на място.

Впоследствие корабът е бил изведен чрез влекачи на безопасно място и е бил закотвен в пристанището Бююкдере, информира Хабер7. Според медията причината за инцидента е била авария в машинното отделение на кораба.

В съобщение, разпространено в турските медии, от турската Генералната дирекция за брегова охрана потвърдиха, че корабът е претърпял повреда на двигателя и информираха, че корабът е бил изведен на безопасно място с два влекача.

Според медиите инцидентът е предизвикал голяма тревога. „Бедствие беше избегнато на косъм в Босфора!", посочва „Сон дакика", а вестник „Хюрриет" отбелязва: „Товарен кораб бе спасен в Босфора благодарение на екипите на бреговата охрана".

Босфора СНИМКА: pixabay

