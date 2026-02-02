Ислямската република е готова да нанесе "ответен удар срещу противника"

Началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили ген.-майор Абдулрахим Мусави заяви, че Ислямската република е напълно готова да се изправи и да нанесе ответен удар срещу противника, при всяко нарушение с военни средства на нейния суверенитет и териториална цялост, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Ген. Мусави отправи предупреждението снощи, по време на инспекция на бойната готовност на военна част, предава БТА.

Отбелязвайки, че ескалация на напрежението в региона ще има смъртоносни последици за САЩ и техните съюзници, той подчерта, че иранските сили мислят единствено за победа, без да изпитват страх пред вдигащия врява и демонстриращ очевидна арогантност противник.

Според него иранският народ, твърдо застанал срещу арогантната и агресивна природа на САЩ, е нанесъл последователни поражения на агресора, включително в последната сложна, многолика и терористична война, отприщена от САЩ и израелския режим.

Ръководителят на генералния щаб отбеляза, че Иран е доказвал над 47 години, че не може да бъде погълнат или задушен, допълвайки, че онези, които няколко месеца прокарват тезата за „отслабения Иран", в момента са принудени или да си върнат думите назад, или да понесат удар от иранската мощ.

Той предупреди, че противниците, особено САЩ, трябва да знаят, че мотивацията на Въоръжените сили на Иран никога не е била като днешната и че най-малката грешка ще им развърже ръцете за действие.

„Действията на мощния и огромен по територия Иран, разчитащ на издръжливата си нация и на мощните си и добре подготвени въоръжени сили, ще бъдат бързи и решителни", добави генерал Мусави.