Около 1000 души може да са изчезнали в Средиземно море след циклона Хари

Италианското правителство обяви извънредно положениe заради опустошенията, причинени от средиземноморския циклон „Хари“ СНИМКА: X/@ClimateConnex

Около 1000 души може да са изчезнали в морето в резултат на бурите, причинени от циклона "Хари", нанесъл сериозни щети в Южна Италия миналия месец, съобщи днес неправителствената организация за спасяване на мигранти "Медитеранеа Сейвинг Хюмънс", цитирана от АНСА.

Оценката се основава на събрана от бежанци от Либия и Тунис информация за плавателни съдове, изчезнали по време на лошите метеорологични условия, обясни организацията, цитирана от БТА.

Президентът на "Медитеранеа Сейвинг Хюмънс" Лаура Марморале определи случилото се като "една от най-големите трагедии през последните години по централния средиземноморски маршрут".

Тя обвини правителствата на Италия и Малта, че не са реагирали адекватно, заявявайки, че те "мълчат", както и че "не са предприели никакви действия" в отговор на случилото се.

