Китай разкритикува връчването на наградата "Грами" на Далай Лама

Пекин разкритикува присъждането на първата награда "Грами" на Далай Лама като "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай", предаде Асошиейтед прес.

"Добре известно е, че четиринадесетият по ред Далай Лама е не само религиозен представител, но и политическа фигура в изгнание, която се занимава със сепаратистка дейност, насочена срещу Китай под прикритието на религията", заяви говорителят на китайското Външно министерство Лин Цзян, цитиран от БТА.

"Ние категорично се противопоставяме на използването на наградата като средство за манипулация, насочено срещу Китай", допълни Цзян.

Будисткият духовен водач на Тибет, който понастоящем живее в изгнание в Индия, получи вчера наградата за книгата си "Медитации. Размишления за Негово Светейшество Далай Лама".

Далай Лама, който е смятан от мнозина за фигурата, олицетворяваща борбата на Тибет за самоуправление, живее в изгнание от 1959 г., когато китайските войски потушават въстание в тибетската столица Лхаса. Китай, който днес управлява Тибет като автономен регион, е обвиняван, че се опитва да заличи тибетската идентичност, език и култура.