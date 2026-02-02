ЕК събира мнения и коментари за европейския паспорт за социална сигурност

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия могат да споделят виждането си по редица политики на Европейския съюз и действащото законодателство. На определения за това уебсайт могат да бъдат публикувани коментари, които ЕК ще вземе предвид при по-нататъшно разглеждане на тези политики.

Една от инициативите, която понастоящем е отворена за коментари, е свързана с европейския паспорт за социална сигурност.

Европейският паспорт за социална сигурност (ESSPASS) ще опрости начина, по който гражданите на ЕС, които се преместват или работят в други държави от ЕС, работят със съответните органи или доставчици на услуги в областта на социалната сигурност. Като дава възможност за сигурна и бърза проверка на социалноосигурителните права и документи чрез цифрово решение, този механизъм ще намали бюрокрацията и риска от грешки и измами.

С тази инициатива ще се създаде стандартизирано цифрово решение за рационализиране на процесите за гражданите, предприятията и публичните органи, пише БТА.

Политически контекст

Европейският паспорт за социална сигурност (ESSPASS) се основава на резултатите от пилотните дейности, обявени в Плана за действие на Европейския стълб на социалните права. Инициативата е последващо действие във връзка със Съобщението на Комисията от 2023 г. относно цифровизацията при координацията на системите за социална сигурност и заключенията на Съвета от ноември 2023 г.

Тя е част от усилията за по-нататъшно модернизиране, опростяване и цифровизиране на координацията на системите за социална сигурност, както е посочено в писмото за определяне на ресора на изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Мънзату. Тези усилия са в подкрепа на целите на Комисията, определени в политическите насоки за периода 2024-2029 г., за опростяване на процедурите и намаляване на тежестта за предприятията, публичните и националните органи. Благодарение на тях също така ще се подобри правоприлагането и ще се даде нов тласък на конкурентоспособността в съответствие с препоръките в доклада на Марио Драги.

Проблем, който инициативата цели да преодолее

Правото на свободно движение на хора е основополагащо за единния пазар на ЕС и позволява на около 14 милиона души да живеят, учат и работят в държава от ЕС, различна от държавата на гражданството (Годишен доклад за трудовата мобилност в рамките на ЕС за 2024 г.). Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 подкрепят това право, като гарантират непрекъснат достъп до обезщетения за социална сигурност в целия ЕС. В ход са преговори за преразглеждането на тези правила, за да се постигнат по-голяма справедливост, яснота и по-лесно прилагане. С Регламент (ЕС) № 1231/2010 се разширява прилагането на правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност, за да обхване и граждани на държави извън ЕС, които пребивават законно в държава членка и упражняват правото си на свободно движение.

Независимо от това трансграничното доказване на социалноосигурителните права продължава да бъде процес, който отнема много време и който може да налага присъствие на място, използване на физически или електронни документи без функции за проверка (формуляри) или преминаване през множество процедури. Тези проблеми са особено сериозни в граничните региони, където честата мобилност, припокриващите се административни процедури и различаващите се национални практики увеличават предизвикателствата, пред които са изправени работниците, работодателите, социалноосигурителните институции и доставчиците на здравно обслужване.

Цели и варианти на политиката

Инициативата има за цел да улесни трансграничното упражняване на социалноосигурителните права и да опрости процедурите за хората, предприятията и националните органи, като същевременно гарантира справедливост на единния пазар на ЕС. За постигането на тези цели Комисията разглежда няколко варианта на политиката.

Вариант 1 („Базов сценарий“):

При този вариант се запазват настоящите инициативи на ЕС в областта на цифровите технологии, като изцяло се прилагат съществуващите рамки на политиката и правни рамки, като например Регламентът за единната цифрова платформа (например чрез осигуряване на пълен онлайн достъп до заявлението за ЕЗОК), без да се въвеждат нови действия на равнището на ЕС.

Вариант 2 („Подобрени документи за координация на системите за социална сигурност“):

Този вариант включва актуализиране на настоящия формат на документите за координация на системите за социална сигурност (преносими документи и ЕЗОК), за да се даде възможност за тяхната отмяна и проверка. Актуализирането ще включва добавяне на защитни елементи към документите, като например криптографски подписани QR кодове. Този сценарий не включва използването на европейските портфейли за цифрова самоличност.

Вариант 3 („Оперативно съвместимо решение на ЕС въз основа на рамката за европейска цифрова самоличност“):

С този вариант ще се създаде напълно функциониращо цифрово решение за подаването на искане, издаването и проверката в реално време на стандартизирани документи за координация на системите за социална сигурност. Тук ще се разчита на рамката за единната цифрова платформа / техническата система, основана на принципа на еднократност (ТСПЕ), и на рамката за европейска цифрова самоличност, по-специално на европейските портфейли за цифрова самоличност и електронните удостоверения за атрибути, както и евентуално на предстоящия европейски бизнес портфейл. За физическите лица, които не могат да използват или изберат да не използват европейските портфейли за цифрова самоличност, ще продължат да са на разположение физическите документи, които не са подобрени, и свързаните с тях ръчни процедури, за да се гарантира достъпност.

Вариант 4 („Оперативно съвместимо решение на ЕС въз основа на рамката за европейска цифрова самоличност и подобрени документи за координация на системите за социална сигурност“):

Този вариант съчетава варианти 2 и 3. В допълнение към използването на рамките за единната цифрова платформа/ТСПЕ, европейските портфейли за цифрова самоличност, електронните удостоверения за атрибути (удостоверения, потвърждаващи специфични характеристики на лице или субект, като например професионална квалификация или фирмена роля) ) и евентуално на предстоящия европейски бизнес портфейл, подобрените документи, които също могат да бъдат разпечатвани, ще бъдат на разположение на хората, които не могат или предпочитат да не използват европейските портфейли за цифрова самоличност, което ще позволи единен цифров процес за проверка независимо от формата на документите. Всеки вариант включва два подварианта, в които се определя обвързващият характер, като се прави

разграничение между доброволно и задължително прилагане от страна на държавите от ЕС. Освен това при всеки вариант ще се оценява прилагането на задължителни срокове за националните органи за издаване на документи за координация на системите на социална сигурност. Ще бъде оценено и разширяването на обхвата на Регламента за единната цифрова платформа, за да се обхване предоставянето на онлайн обществени услуги, свързани с допълнителни преносими документи, както и последиците за граничните региони, когато това е целесъобразно.

Вероятни въздействия

ESSPASS ще донесе преки ползи за хората, обхванати от правилата за координация на системите за социална сигурност. През 2023 г. бяха издадени 5,5 милиона преносими документа А1. Над 253 милиона души притежават ЕЗОК, като са изразходвани 5 милиарда евро за искания за трансгранични здравни грижи.

Не се очаква нито един от вариантите да доведе до значителни разходи за предприятията. Очаква се основното икономическо въздействие да засегне националните органи, инспекторите по труда и доставчиците на здравно обслужване, главно във връзка със създаването и поддържането на цифровото решение за издаване и проверка на документите за координация на системите за социална сигурност. Що се отнася до ползите, ESSPASS ще спомогне за опростяване на работата на националните органи и доставчиците на здравно обслужване, като им позволи автоматично да проверяват валидността, целостта и автентичността на преносимите документи и на ЕЗОК, като същевременно се намали рискът от грешки и измами.

Предприятията, включително малките и средните предприятия (МСП), стартиращите и разрастващите се предприятия, също ще се възползват значително от опростените напълно цифровизирани процедури, когато изпращат служители да работят временно в чужбина. ESSPASS ще спомогне за по-добро упражняване на социалноосигурителните права, подобряване на достъпа до социална закрила и улесняване на мобилността между държавите от ЕС. Това следва да стимулира свободното движение, да укрепи единния пазар на ЕС и да подобри ефективността на пазара на труда, което в крайна сметка ще доведе до икономически ползи чрез справяне с недостига на работна ръка и подобряване на привеждането в съответствие на уменията и нуждите на пазара на труда.