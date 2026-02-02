Висши израелски служители: Уиткоф ще се срещне с Нетаняху в Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, се очаква да посети Израел за срещи с премиера Бенямин Нетаняху и главнокомандващия израелската армия, заявиха днес двама високопоставени израелски служители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Служителите добавиха, че визитата на Уиткоф в страната се очаква да започне утре. Тя идва на фона на изострено регионално напрежение с Иран и натиска на правителството на Тръмп за придвижване на мирния му план за Газа.

Иран обмисля подновяване на преговорите със САЩ, след като и двете страни изразиха готовност да съживят дипломатически процес на разговори по ядрената програма на Ислямската република и да разсеят опасенията от нова регионална война.

Трети израелски служител каза, че срещите на Уиткоф ще бъдат подготвителни за евентуалното възобновяване на преговорите и ще

последват срещата през уикенда между израелския началник на генералния щаб Еял Замир и председателя на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн във Вашингтон.

Напрежението в региона остава високо на фона на засилването на военното присъствие на САЩ в близост до Иран, след жестокото потушаване от страна на режима в Техеран на антиправителствените протести миналия месец.