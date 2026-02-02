ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удушвачът от Съфолк, убил пет млади жени, призна в...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22210778 www.24chasa.bg

Висши израелски служители: Уиткоф ще се срещне с Нетаняху в Израел

2292
Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, се очаква да посети Израел за срещи с премиера Бенямин Нетаняху и главнокомандващия израелската армия, заявиха днес двама високопоставени израелски служители, цитирани от Ройтерс и БТА. 

Служителите добавиха, че визитата на Уиткоф в страната се очаква да започне утре. Тя идва на фона на изострено регионално напрежение с Иран и натиска на правителството на Тръмп за придвижване на мирния му план за Газа.

Иран обмисля подновяване на преговорите със САЩ, след като и двете страни изразиха готовност да съживят дипломатически процес на разговори по ядрената програма на Ислямската република и да разсеят опасенията от нова регионална война.

Трети израелски служител каза, че срещите на Уиткоф ще бъдат подготвителни за евентуалното възобновяване на преговорите и ще

последват срещата през уикенда между израелския началник на генералния щаб Еял Замир и председателя на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн във Вашингтон.

Напрежението в региона остава високо на фона на засилването на военното присъствие на САЩ в близост до Иран, след жестокото потушаване от страна на режима в Техеран на антиправителствените протести миналия месец.

Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)