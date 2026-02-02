Зеленски: Русия се концентрира върху удари срещу железопътната мрежа на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредните руски удари са насочени към украинската железопътна мрежа, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че изявлението му идва в момент, в който страната, скована от зимни студове, преживява най-тежката си енергийна криза след поредица от руски атаки срещу енергийни обекти.

"Руската армия, както и през предходните дни, концентрира усилията си да подлага на терор нашата логистика, преди всичко железопътната ни мрежа", заяви Зеленски в социалните медии, като спомена по-специално атаки, засегнали Днепропетровска и Запорожка област.

Според преброяване на AФП, публикувано днес въз основа на данни, предоставени от украинските военновъздушни сили, през януари Русия е изстреляла по-малко дронове и ракети срещу Украйна в сравнение с предходния месец, но е предизвикала безпрецедентна енергийна криза в страната.

През януари Украйна, и по-специално столицата Киев, преживяха най-тежките прекъсвания на електроснабдяването, топлоподаването и водоснабдяването от началото на войната през 2022 г.

През този период руската армия е изстреляла 4452 ударни дрона, което е с 13% по-малко от декември миналата година, и 135 ракети, което е с 23% по-малко.

От общия брой 3788 дрона са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, което представлява 83% от целите и е малко повече в сравнение с предходния месец (80%).

В края на януари украинският президент разкритикува забавянията във финансовата помощ от европейските съюзници на Киев, които според Украйна са забавили и доставката на ракети за украинските противовъздушни системи, оставяйки украинската енергийна мрежа уязвима за руските атаки.

От месеци Русия води кампания от масирани удари срещу електроцентрали, топлоелектрически централи и украинския газов сектор.

В тази кампания от удари обаче настъпи пауза от миналата седмица, след като американският президент Доналд Тръмп поиска от руския си колега Владимир Путин да се въздържи от бомбардиране на Киев и "други градове" заради зимните студове.

Въпреки тази пауза, украинската енергийна мрежа, която е силно засегната, претърпя авария през уикенда поради "техническа неизправност", което доведе до изключително рядко срещано пълно спиране на метрото в Киев.

Киев беше най-засегнат от прекъсванията на електроснабдяването и топлоподаването, които на моменти оставиха около половината от сградите без отопление, принуждавайки властите да разположат отопляеми палатки за жителите.

Украинската енергийна компания ДТЕК заяви днес, че Русия е атакувала един от въглищните ѝ обекти в Днепропетровска област за втори път през изминалото денонощие, предаде Ройтерс. Атака идва след вчерашния удар, при който, според окончателни данни, бяха убити 12 миньори, а 16 бяха ранени.