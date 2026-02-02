Еврокомисар: Забраната на ЕС за внос на руски газ е законна и ще прекрати енергийното изнудване на Москва

Решението на Европейския съюз да забрани вноса на руски газ е „100 процента законно“ и ще попречи на Русия да използва енергията като оръжие. Това заяви днес в Лисабон еврокомисарят за енергетиката и жилищната политика Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Казахме, че повече няма да помагаме косвено за финансирането на войната на (руския президент Владимир) Путин в Украйна, като купуваме газ“ от Русия, заяви Йоргенсен след среща с португалския министър на енергетиката Мария да Граса Карвальо.

„Това означава също, че Русия вече няма да може да изнудва държавите членки на ЕС, като използва енергията като оръжие срещу нас“, добави еврокомисарят.

Миналата седмица страните от Европейския съюз одобриха закон, който забранява вноса на руски газ до края на 2027 г., превръщайки политическото обещание за прекъсване на енергийните връзки с Москва в задължение почти четири години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Министрите от ЕС одобриха мярката въпреки съпротивата на Унгария и Словакия. България се въздържа при гласуването, а Унгария планира да оспори законодателството в Съда на ЕС.

Йоргенсен заяви, че Унгария е свободна да оспори закона в съда, но добави, че Будапеща ще трябва да се съобрази с него, дори и да не е съгласна с мярката.