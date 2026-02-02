Китай екзекутира четирима членове на престъпна група в Мианма

Китай екзекутира четирима души, признати за виновни за причиняването на смъртта на шестима китайски граждани и за ръководене на хазартни дейности и телекомуникационни измами от територията на Мианма на стойност над 4 милиарда долара, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съд в южнокитайския град Шънчжън обяви изпълнението на екзекуциите, без да уточнява точната им дата. Още 11 души, обвинени в управление на центрове за измами в Мианма, бяха осъдени на смърт, като изпълнението на присъдите им бе обявено миналата седмица.

През ноември съдът в Шънчжън е произнесъл смъртни присъди срещу петима обвиняеми, сред които и членове на прочутата фамилия Бай, за изграждането и ръководенето на мрежа за хазартни дейности и телефонни измами. Бай Суочън, лидер на фамилията и един от подсъдимите, е починал от заболяване след произнасянето на присъдата. Според обвинението групата е създала т.нар. индустриални паркове в района Коканг в Мианма, близо до китайската граница, откъдето е организирала хазартни дейности и телекомуникационни измами. Те са били съпътствани от тежки престъпления, включително отвличания, изнудване, принудителна проституция, както производство и трафик на наркотици. По данни на съда престъпната мрежа е измамила жертви за 4,2 милиарда долара. "Престъпленията са изключително тежки, извършени при особено сериозни обстоятелства и с особено тежки последици и представляват огромна заплаха за обществото", се посочва в съдебното изявление.

"Китай ще продължи да задълбочава международното сътрудничество в областта на правоприлагането, да полага усилията за борба с телекомуникационните и онлайн измамите, онлайн хазарта и други свързани трансгранични престъпни дейности, както и да ги изкорени завинаги", заяви говорител на китайското външно министерство, цитиран от Синхуа.

Първоначално обвиняемите са обжалвали присъдите си, но Апелативният народен съд на провинция Гуандун е отхвърлил жалбите им.

Екзекуциите са част от по-широката кампания на Пекин срещу мрежи за измами в Югоизточна Азия, където т.нар. центрове за измами са се превърнали в международен бизнес, особено в Мианма, Камбоджа и Лаос. В тези центрове, с участието както на жертви на трафик на хора, така и на доброволно наети работници, се извършват онлайн измами по целия свят, включително на хиляди китайски граждани.