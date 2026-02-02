Синът на норвежката принцеса е задържан във връзка с нови престъпления

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мариус Борг Фойби, синът на Мете Марит, съпругата на норвежкия престолонаследник, принц Хокон, беше арестуван вчера вечерта във връзка с нови подозрения, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на норвежката полиция.

Двадесет и девет годишният мъж е заподозрян в опит да нанесе физически травми и в заплашване с нож в контекста на нарушение на заповед на забрана за контакт с негова предполагаема предходна жертва, казва полицията в Осло. Тя не съобщава повече подробности.

Полицията ще поиска Хойби да бъде задържан под стража за четири седмици заради риск от рецидив, пише БТА.

Младият мъж е роден от предходна връзка на Мете Марит. Той трябва утре да се яви в съд в Осло по 38 обвинения, в това число и за четири изнасилвания, физическа и психологическа агресия и нарушение на законодателството за притежаване на наркотични вещества. Хойби отрича по-сериозните престъпления.

Седем са предполагаемите негови жертви по това дело, от които четири са жертвите на предполагаеми изнасилвания, извършени от Хойби в момент, в който жените не са били в състояние да се защитават. Хойби има забрана да се опитва да установи контакт с тях.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 16 години затвор.

Процесът срещу него ще продължи до 19 март, а присъдата е очаквана няколко седмици по-късно.