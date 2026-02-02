Удушвачът от Съфолк, убил пет млади жени, призна вината си за убийство от 1999 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удушвачът от Съфолк, убил пет млади жени, призна в...

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Британски сериен убиец, наречен от медиите "Удушвача от Съфолк", след като уби пет млади жени преди две десетилетия, днес се призна за виновен за друго убийство, извършено преди 27 години, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Стив Райт, който вече излежава доживотна присъда без възможност за условно освобождаване заради убийството на петте жени през 2006 г., се яви в съд в Лондон днес и призна, че е отвлякъл и убил 17-годишната Виктория Хол през 1999 г. 67-годишният Райт се призна за виновен и за опита за отвличане на 22-годишна жена в деня преди убийството на Хол. Той ще бъде осъден в петък.

"След 26 години най-накрая беше възстановена справедливостта за Виктория Хол", заяви в изявление Саманта Уоли от Кралската прокуратура.

Райт беше осъден през 2008 г. за убийството на петте жени през 2006 г. Жертвите му са били проститутки. След убийството Райт е оставил телата в такава поза, че да приличат на разпънати на кръст. Той получи доживотна присъда, което означава, че никога няма да бъде освободен от затвора, а съдията, постановил присъдата, описа престъпленията му като "целенасочена кампания на убийства".

Райт последователно отричаше обвиненията, въпреки че ДНК-то му беше открито върху три от жертвите, а петна от кръвта на две от тях бяха открити върху якето му в дома му. Телата на жертвите му бяха открити в рамките на 10 дни.

