Учени в Китай разработиха гъвкав и лек хуманоиден робот за дома

Изследователи в Китай представиха нов тип лек хуманоиден робот, проектиран да бъде безопасен и адаптивен помощник в бъдещите домове, предаде Синхуа.

Вдъхновен от „растящите" човешки кости, роботът, наречен GrowHR, е висок 1,36 метра, но тежи само 4,5 кг, което е по-малко от голяма домашна котка, съобщи БТА. Шестгодишно дете може лесно да повдигне GrowHR. Тази изключителна лекота, съчетана с тяло, изработено от гъвкави, пълни с въздух структури, го прави по-безопасен от сегашните тежки роботи, драстично намалявайки риска от нараняване или повреда, ако се блъсне в хора или мебели.

Използвайки въздушно налягане, GrowHR може да се свие, когато е необходимо да преминава през тесни пространства, като например при промъкване под ниска маса или през тесен коридор - способности, които са от решаващо значение за навигиране в претрупани домове.

Този прототип може така да се деформира, че да премине през нисък тунел, който е само 36 процента от първоначалната му височина. Може да се промъкне и през тясна пролука, която е само 61 процента от първоначалната му ширина, като "свие корема си", обещава екипът от Южния университет за наука и технологии (Southern University of Science and Technology) в Китай, публикувал подробности за своята иновация в научното списание Science Advances.

Мекото тяло на GrowHR осигурява безопасно човешко взаимодействие, позволявайки прегръщане, падане и повдигане без нараняване. Освен това роботът е компактен и лесен за транспортиране, като може да се опакова в малка кутия за съхранение. Лекият дизайн на робота позволява други уникални функции. Забележително е, че той може да се носи по водата и да плува, което предполага потенциал за задачи, като изваждане на предмети от басейн. Ниското му тегло означава също, че може да бъде пренесен с дрон до място на 5,5 км разстояние, което намеква за бъдещи приложения за доставка или дистанционна помощ.

Екипът признава, че бъдещите възможности за подобрение включват увеличени степени на свобода, подобрени динамични характеристики и по-голяма автономност, осигурени от усъвършенстван подход за управление и алгоритми за обучение, като например прилагането на различните модели на изкуствен интелект, пише още Синхуа.