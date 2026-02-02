ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Кръстанов стана татко

Чили обяви официално кандидатурата на Мишел Бачелет за генерален секретар на ООН

Чили обяви официално кандидатурата на бившата президентка Мишел Бачелет за генерален секретар на ООН с подкрепата на Мексико и Бразилия, заяви президентът на Чили Габриел Борич, цитиран от Франс прес, съобщава БТА.

Седемдесет и четири годишната Мишел Бачелет, която е педиатър по професия, стана първата жена президент на Чили и заемаше тази длъжност от 2006 до 2010 г. и от 2014 до 2018 г. След това тя беше назначена за директор на Агенцията на ООН за равенство между половете и овластяване на жените и заемаше този пост от 2010 до 2013 г., както и за Върховен комисар на ООН по правата на човека от 2018 до 2022 г.

"Кандидатурата на бившата президентка Бачелет, която беше внесена в ООН, ще бъде представена съвместно с братските страни Бразилия и Мексико", уточни президентът Габриел Борич по време на пресконференция в президентския дворец в Сантяго.

Така Мишел Бачелет става един от кандидатите за генерален секретар на мястото на португалеца Антонио Гутериш, чийто втори мандат приключва на 31 декември тази година.

"За мен това е голяма чест да бъда кандидат за генерален секретар не само от страна на Чили, но и от страна на Бразилия и Мексико. Благодаря на всички, които подкрепят тази кандидатура и поемам съпътстващата отговорност", изтъкна Бачелет, която присъстваше на пресконференцията заедно с Борич.

От създаването на ООН нито една жена не е заемала поста на генерален секретар, а досега само един представител на Латинска Америка е бил избиран. Това е перуанският дипломат Хавиер Перес де Куеляр, който е начело на ООН от 1982 до 1991 г.

Неписано правило, което не се спазва, често гласи, че генералният директор на ООН се избира последователно от големите континенти в света. Теоретично този път ред е на Южна Америка, като има голяма вероятност да бъде избрана жена.

Костариканката Ребека Гринспан, която е генерален секретар на Конференцията на ООН за търговията и развитието, мексиканската министърка на околната среда Алисия Барсена, премиерката на Барбадос Мия Мотли и аржентинецът Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия също се надпреварват за поста, отбелязва АФП.

