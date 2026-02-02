Чили обяви официално кандидатурата на Мишел Бачелет за генерален секретар на ООН

Чили обяви официално кандидатурата на бившата президентка Мишел Бачелет за генерален секретар на ООН с подкрепата на Мексико и Бразилия, заяви президентът на Чили Габриел Борич, цитиран от Франс прес, съобщава БТА.

Седемдесет и четири годишната Мишел Бачелет, която е педиатър по професия, стана първата жена президент на Чили и заемаше тази длъжност от 2006 до 2010 г. и от 2014 до 2018 г. След това тя беше назначена за директор на Агенцията на ООН за равенство между половете и овластяване на жените и заемаше този пост от 2010 до 2013 г., както и за Върховен комисар на ООН по правата на човека от 2018 до 2022 г.

"Кандидатурата на бившата президентка Бачелет, която беше внесена в ООН, ще бъде представена съвместно с братските страни Бразилия и Мексико", уточни президентът Габриел Борич по време на пресконференция в президентския дворец в Сантяго.

Така Мишел Бачелет става един от кандидатите за генерален секретар на мястото на португалеца Антонио Гутериш, чийто втори мандат приключва на 31 декември тази година.

"За мен това е голяма чест да бъда кандидат за генерален секретар не само от страна на Чили, но и от страна на Бразилия и Мексико. Благодаря на всички, които подкрепят тази кандидатура и поемам съпътстващата отговорност", изтъкна Бачелет, която присъстваше на пресконференцията заедно с Борич.

От създаването на ООН нито една жена не е заемала поста на генерален секретар, а досега само един представител на Латинска Америка е бил избиран. Това е перуанският дипломат Хавиер Перес де Куеляр, който е начело на ООН от 1982 до 1991 г.

Неписано правило, което не се спазва, често гласи, че генералният директор на ООН се избира последователно от големите континенти в света. Теоретично този път ред е на Южна Америка, като има голяма вероятност да бъде избрана жена.

Костариканката Ребека Гринспан, която е генерален секретар на Конференцията на ООН за търговията и развитието, мексиканската министърка на околната среда Алисия Барсена, премиерката на Барбадос Мия Мотли и аржентинецът Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия също се надпреварват за поста, отбелязва АФП.