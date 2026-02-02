Стармър призова бивш посланик да напусне Камарата на лордовете заради Епстийн

Британският премиерът Киър Стармър призова бившият посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън да бъде отстранен от горната камара на парламента, след като се появиха нови информации за неговите връзки с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Ройтерс.

Манделсън, който десетилетия наред е бил видната фигура в Лейбъристката партия на Стармър, бе уволнен от поста си на посланик миналата година след предишни разкрития за връзките му с Епстийн.

Късно в неделя бившият министър в правителството на лейбъриста Тони Блеър (1997-2007 г.) напусна левоцентристката партия, след като бяха публикувани още документи, като заяви, че не желае да причинява "по-нататъшно неудобство".

Новоразкритите документи от министерството на правосъдието на САЩ показаха Манделсън по бельо, снимка, която широко се разпространи в британските медии в понеделник. Вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че документите показват също, че по сметки, свързани с Манделсън, са били получили 75 000 долара от Епстийн, което накара опозиционните политици да призоват за пълно разследване.

Манделсън заяви в писмо до Лейбъристката партия, че съжалява, че за пореден път е свързан с "разбираемата буря около Джефри Епстийн". Но той заяви, че счита, че твърденията за финансови плащания към него от Епстийн са неверни и че ще ги разследва.

Говорителят на Стармър днес заяви, че Манделсън не трябва да бъде член на Камарата на лордовете - горната камара на парламента, но добави, че премиерът няма правомощията да го отстрани.

"Той (Стармър) призовава членовете на Камарата на лордовете да работят с правителството за модернизиране на дисциплинарните процедури в Камарата, за да се улесни отстраняването на лордове, които са уронили репутацията на Камарата", заяви говорителят, добавяйки, че Стармър е наредил на секретаря на кабинета да прегледа цялата налична информация относно контактите на Манделсън с Епстийн.

Много законодатели заявиха, че Стармър трябва да отиде по-далеч и да започне официално разследване на твърденията за финансови плащания.

"Необходимо е пълно разследване от кабинета на министрите за това как Манделсън и съпругата му са взели пари от педофила Джефри Епстийн, докато той е бил министър от Лейбъристката партия, и защо Манделсън е бил назначен за посланик изобщо", заяви в "Екс" Кеми Бейдънок, лидер на опозиционната Консервативна партия на Великобритания.

Манделсън може да избере да се пенсионира от Камарата на лордовете, но отстраняването му ще изисква правителството да предложи и приеме законодателен акт. В момента Манделсън е в отпуск.

Говорител на Лейбъристката партия днес заяви, че е правилно да напусне партията и добави, че дисциплинарни мерки вече са били предприети преди оставката.

В края на 90-те години Манделсън изигра централна роля в изборния успех на Лейбъристката партия, когато Тони Блеър стана министър-председател.

Манделсън, който е и бивш еврокомисар по търговията, беше подложен на разследване миналата година, когато американски законодатели публикуваха документи, включително писмо, в което той нарича Епстийн "най-добрия ми приятел", което доведе до уволнението му като посланик на Великобритания.