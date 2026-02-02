Кая Калас: Няма разрив между Европейския съюз и НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма разрив между Европейския съюз и НАТО - това каза Кая Калас - върховен представител на Евросъюза за външна политика и сигурност.

23 държави от европейското обединение са част и от Алианса. Ние работим заедно, ръка за ръка, и в допълнение на това, което Северноатлантическият пакт прави, каза още Калас.

Тя обаче добави, че Европа трябва да стане по-независима във военен аспект.

Калас е в Осло, където започна годишната конференция по сигурността. Войната в Украйна, апетитите на САЩ към Гренландия и ситуацията в Близкия изток ще бъдат сред акцентите в тазгодишното издание на форума. Конференцията е под надслов "Трансатлантическото партньорство се изправя пред новото нормално", съобщи БНТ.