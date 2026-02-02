ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. работни места по-малко ще има у нас тази г...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22211800 www.24chasa.bg

Кая Калас: Няма разрив между Европейския съюз и НАТО

2628
Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Няма разрив между Европейския съюз и НАТО - това каза Кая Калас - върховен представител на Евросъюза за външна политика и сигурност.

23 държави от европейското обединение са част и от Алианса. Ние работим заедно, ръка за ръка, и в допълнение на това, което Северноатлантическият пакт прави, каза още Калас.

Тя обаче добави, че Европа трябва да стане по-независима във военен аспект.

Калас е в Осло, където започна годишната конференция по сигурността. Войната в Украйна, апетитите на САЩ към Гренландия и ситуацията в Близкия изток ще бъдат сред акцентите в тазгодишното издание на форума. Конференцията е под надслов "Трансатлантическото партньорство се изправя пред новото нормално", съобщи БНТ. 

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)