Бившата премиерка на Бангладеш Шейх Хасина бе осъдена на още 10 години затвор

Бангладешки съд днес осъди бившата премиерка на страната Шейх Хасина на още 10 години затвор във връзка с два случая на корупция, свързани с нередности в държавен проект за жилищен комплекс, предаде ДПА.

Базираният в Дака съд също така осъди задочно и племенника на Хасина - Радуан Муджиб Садик Боби, както и племенничките ѝ Азмина Садик Рупанти и Тулип Сидик, каза адвокат от държавната антикорупционна комисия.

Осъдените бяха обвинени, че са злоупотребили с власт и са укрили информация за активите си, за да разпределят незаконно два парцела в Дака.

Друг съд през ноември осъди Хасина на 21 години затвор във връзка с три други случая на корупция, свързани с разпределяне на парцели по същия държавен проект.

Хасина е в изгнание в Индия, откакто избяга от Бангладеш на 5 август 2024 г. на фона на масови безредици, които сложиха край на 15-годишното ѝ управление. Специален съд в Дака я осъди на смърт заради ролята ѝ в потушаването на масовите протести, които доведоха до свалянето ѝ от власт.

Тулип Сидик, която е британска депутатка от Лейбъристката партия, бе обвинена, че е повлияла на леля си Хасина, за да осигури парцели за своя брат и сестра. Тя отрича всички обвинения, но подаде оставка от поста министър за противодействие на корупцията в правителството на премиера Киър Стармър на фона на противоречията, предизвикани от нейните семейни връзки.