Името на Кирил Сакскобургготски се оказа в досиетата "Епстийн"

Името на княз Кирил Сакскобургготски (Преславски) също се оказа в досиетата "Епстийн", научи "24 часа".

Сред файловете, публикувани от правосъдното министерство на САЩ във връзка със секспрестъпника Джефри Епстийн, има списък, в който Сакскобургготски изглежда е вписан като плюс едно на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.

Списъкът е от 2017 г., като е свързан с празненство преди наградите БАФТА. Имейлът е до Епстийн от публицистката Пеги Сигал, която пише: "Барбара Броколи (продуцент на 007) и Джесика де Ротшилд (дъщеря на сър Евелин) и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит".

Част от списъка за празненството са актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, подуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис, сценаристът Кристофър Маккуори и др.