Около 80 сгради в Киев са без отопление след авария

Около 80 сгради в Киев все още са без отопление след авария в енергийната система, възникнала в събота, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Укринформ и БТА.

Кличко припомни, че вследствие на мащабния инцидент в енергийната система на Украйна в събота, без отопление са останали общо 3419 жилищни сгради в столицата. По думите му общинските служби и енергийните екипи работят денонощно за възстановяване на топлоподаването.

В жилищните блокове, където заради тежките студове и прекъсванията на електроподаването възникват аварийни ситуации, специалистите извършват и спешни ремонтни дейности, съобщи БТА.

Рано сутринта на 31 януари технологичен срив в електропроводите, свързващи Румъния, Молдова и Украйна, доведе до прекъсване на електроснабдяването в Украйна и задействане на автоматичните защитни системи на подстанциите. Най-сериозни бяха последиците в Киев и централните райони на страната, както и в Черниговска, Харковска, Виницка и Сумска област.

Вчера беше възстановена високоволтовата електропроводна линия между Украйна и Молдова. Въпреки това, днес следобед президентът Володимир Зеленски съобщи, че над 200 сгради в Киев все още са без отопление.