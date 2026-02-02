ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е успяла да задържи дефицита до 6,8 млрд....

Около 80 сгради в Киев са без отопление след авария

1948
Кметът на Киев Виталий Кличко. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Около 80 сгради в Киев все още са без отопление след авария в енергийната система, възникнала в събота, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Укринформ и БТА. 

Кличко припомни, че вследствие на мащабния инцидент в енергийната система на Украйна в събота, без отопление са останали общо 3419 жилищни сгради в столицата. По думите му общинските служби и енергийните екипи работят денонощно за възстановяване на топлоподаването.

В жилищните блокове, където заради тежките студове и прекъсванията на електроподаването възникват аварийни ситуации, специалистите извършват и спешни ремонтни дейности, съобщи БТА. 

Рано сутринта на 31 януари технологичен срив в електропроводите, свързващи Румъния, Молдова и Украйна, доведе до прекъсване на електроснабдяването в Украйна и задействане на автоматичните защитни системи на подстанциите. Най-сериозни бяха последиците в Киев и централните райони на страната, както и в Черниговска, Харковска, Виницка и Сумска област.

Вчера беше възстановена високоволтовата електропроводна линия между Украйна и Молдова. Въпреки това, днес следобед президентът Володимир Зеленски съобщи, че над 200 сгради в Киев все още са без отопление.

