Информатор на ФБР от досиетата "Епстийн": Педофилът бе част от Мосад, а кукловод на Тръмп е зет му (Документи, обзор)

И името на княз Кирил Сакскобургготски изплува в новата порция документи
Доналд Тръмп е “компрометиран от Израел”, зет му е “агент на Мосад”, Джефри Епстийн има влияние върху биткойн архитектурата и прочее са само частица от скандалните твърдения в последната партида документи от досиетата “Епстийн”.
Проверка на “24 часа” установи, че сред файловете, публикувани от правосъдното министерство на САЩ, има няколко разсекретени разследвания с показания на информатори на ФБР. В един от тях се описва как харвардският проф. Алън Дершовиц, който навремето бе адвокат на Епстийн, е имал “силно влияние” върху свои студенти, които идвали от заможни семейства. Той е преподавал на Джаред Къшнър - съпруга на Иванка Тръмп, както и на брат му Джош.
Според информатора на ФБР Дершовиц е бил привлечен от израелското разузнаване - Мосад. Източникът на службите, за когото се предполага, че явно е бил от тясното обкръжение на Епстийн, твърди, че секспрестъпникът е бил близък до бившия израелски премиер Ехуд Барак и дори, че е
“бил обучен като шпионин
под негово ръководство”.
В разказа на информатора след това се появява името на Маша Дрокова - основателка на базирана в Силициевата долина компания Day One Ventures. Твърди се, че тя е била “основният контакт на Владимир Путин в руското младежко движение”. Анонимният източник обяснява, че е разговарял с Дрокова, която го питала: “Познавахте Епстийн, нали?”. Рускинята отбелязала, че покойният педофил бил “чудесен човек” и че било много жалко това, което “му сториха”. Според човека на ФБР компанията на Дрокова била в Силициевата долина, за да краде технологии.
В друг документ името на Дрокова се появява в имейл кореспонденция между скрит подател до Епстийн. Първият посочва, че рускинята му помага за набирането на лични асистентки, но “нейните кандидатки не са достатъчно красиви, за да ти ги представя”.
В показанията пред ФБР информаторът посочва още, че от Хабад (движение в юдаизма) са правили всичко възможно, за да станат близки с Доналд Тръмп, като в деня, когато е избран за президент за първи път, Джаред и Иванка са посетили гроба на един от най-влиятелните привърженици на движението - равин Менахем Мендел Шнеерсон. Източникът съветва ФБР да разследват семейството на Къшнър, тъй като “Хабад редовно използва благотворителни организации за пране на пари”. И допълва, че ако искат да направят сериозно разследване, трябва да се допитат до близкия до Къшнър журналист Кен Кърсън, който “знае всичко”.
Информаторът допълва, че след среща в Бевърли Хилс между индонезийския милиардер Хари Таное и Тръмп имал информация, че в разговора републиканецът заявил, че ще “прецака “Амазон” заради военните им договори. Така поверителният информатор стигнал до заключението, че Тръмп е “компрометиран от Израел, а Къшнър е истинският мозък зад организацията му и президентството му”.
В документите присъства и името на княз Кирил Сакскобургготски (Преславски), който е вписан като плюс едно на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.
Списъкът е от 2017 г., като е свързан с празненство преди наградите БАФТА. Имейлът е до Епстийн от публицистката Пеги Сигал, която пише: “Барбара Броколи (продуцент на 007) и Джесика де Ротшилд (дъщеря на сър Евелин) и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит”.
Част от списъка за празненството са актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, подуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис и др.
Освен твърдения за предполагаема дълбока държава, в документите присъстват и редица смущаващи показания на недоказани жертви на Епстийн и някои от най-висшите държавници в САЩ. В имейл със скрит получател от 24 април 2009 г. Епстийн пише: “Къде си? Добре ли си?
Много ми хареса видеото с изтезанията”
Ден по-късно педофилът получава отговор: “В Китай съм, ще се върна в Щатите през втората седмица на май”.
В друг документ, който прилича на поредица от имейли между двама агенти на ФБР, те коментират показанията на мъж. Анонимният твърди, че е бил насилван през 2000 г. от Епстийн и Бил Клинтън на яхта, където присъствали Тръмп и Мелания (по това време още без сключен брак). Според разказа на мъжа той станал свидетел на някакъв вид “ритуалистично жертвоприношение”, при което “разчленявали бебета”.
Трябва да се отбележи, че в записките си агентите на ФБР пишат, че въпросният мъж е бил придружен до тяхна сграда от Майкъл Мур - създател на крайнодесния сайт True Pundit, който е известен с публикуването на теории на конспирациите. От ФБР подчертават още, че заради тяхно разследване Мур има досие.
В друг документ на ФБР жена разказва, че през 1984 г. е била жертва на секстрафик, свързан с Епстийн и чичо ѝ. Тя е застанала с името си, което обаче е скрито в документите. Жената твърди, че когато е била на 13 г., е забременяла, а високопоставени лица са отговорни за
убийството на новородената ѝ дъщеря
и последвалото заличаване на останките.
Новата порция документи от досиетата “Епстийн” възроди и теорията от 2016 г., позната като “пицагейт”. В хода на президентската кампания в САЩ преди 10 г. личният имейл на Джон Подеста - председател на кампанията на Хилари Клинтън, беше хакнат, а “Уикилийкс” публикува имейлите му през ноември същата година. Поддръжниците на “пицагейт” тогава заявиха, че имейлите съдържат кодирани съобщения, които свързват висши държавни служители и американски ресторанти с предполагаема мрежа за секстрафик на деца.
Макар че редица новинарски организации, сред които “Ню Йорк Таймс”, “Вашингтон Пост”, Си Ен Ен, “Индипендънт” и “Фокс”, публикуваха материали, които развенчават теорията, новите документи от досиетата я задвижиха наново с пълна сила.
Ключовата дума “пица” се споменава в документите 891 пъти
Мнозина потребители онлайн отбелязаха, че има някои откровено странни имейли, свързани по някакъв начин с тестеното изделие.
В един от имейлите от скрит подател до Епстийн от 2018 г. пише: “Това е по-добро от китайска бисквитка! Виж прикачения файл. Да отидем пак за пица и гроздова сода. Никой друг не може да разбере”. Странното тук са темата на съобщението и прикаченият файл - VERU - биофармацевтична компания в късен етап, която разработва лекарства за лечение на кардиометаболитни и възпалителни заболявания.
В друг имейл от юли 2016 г. Епстийн препраща до Ехуд Барак кореспонденцията си с Ядин Дудай - професор по невробиология, а темата на мейла е озаглавена “разрязване на пица”. Епстийн пише: “Забавно - равносилно е на хората, които смятат, че през високосната година получават един ден повече”, но липсват някои съобщения, за да се добие повече контекст.
В друг имейл до Епстийн от 2013 г. пише: “Екипът ни остана много доволен от пицата днес, благодарим ти, че ни позволи това”. А съобщение от съструдничка на педофила на име Дафни Уолъс от 2015 г. гласи: “Може ли да ти донеса парче пица днес?”. Странните имейли продължават - скрит подател пише до Епстийн: “Не го направих. Ето и шегата ми за днес - какво е общото между гинеколога и доставчика на пица - могат да помиришат, но не и да опитат”.
Част от новите документи разкриват още, че Епстийн е предоставил "дарителски средства" на Media Lab към престижния Масачузетски технологичен институт (MIT), за да осигури заплатите на трима изтъкнати разработчици на Bitcoin Core през 2015 г.
Финансирането е било използвано, за да привлече разработчиците Гавин Андресен, Владимир ван дер Лаан и Кори Фийлдс в MIT Digital Currency Initiative, след като предишният им работодател - Bitcoin Foundation, е изпаднал във финансова криза.
В имейлите от японския предприемач Джой Ито, препратени до Епстийн, пише: "Много организации се втурнаха да запълнят вакуума, създаден от фондацията, и да "поемат контрола" над разработчиците. Ние действахме бързо, като разговаряхме с всички заинтересовани страни, и тримата разработчици решиха да се присъединят към Media Lab. Това е голяма победа за нас".