Информатор на ФБР от досиетата "Епстийн": Педофилът бе част от Мосад, а кукловод на Тръмп е зет му (Документи, обзор)

И името на княз Кирил Сакскобургготски изплува в новата порция документи

Доналд Тръмп е “компрометиран от Израел”, зет му е “агент на Мосад”, Джефри Епстийн има влияние върху биткойн архитектурата и прочее са само частица от скандалните твърдения в последната партида документи от досиетата “Епстийн”.

Проверка на “24 часа” установи, че сред файловете, публикувани от правосъдното министерство на САЩ, има няколко разсекретени разследвания с показания на информатори на ФБР. В един от тях се описва как харвардският проф. Алън Дершовиц, който навремето бе адвокат на Епстийн, е имал “силно влияние” върху свои студенти, които идвали от заможни семейства. Той е преподавал на Джаред Къшнър - съпруга на Иванка Тръмп, както и на брат му Джош.

Част от показанията на информатора на ФБР. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Според информатора на ФБР Дершовиц е бил привлечен от израелското разузнаване - Мосад. Източникът на службите, за когото се предполага, че явно е бил от тясното обкръжение на Епстийн, твърди, че секспрестъпникът е бил близък до бившия израелски премиер Ехуд Барак и дори, че е

“бил обучен като шпионин

под негово ръководство”.

В разказа на информатора след това се появява името на Маша Дрокова - основателка на базирана в Силициевата долина компания Day One Ventures. Твърди се, че тя е била “основният контакт на Владимир Путин в руското младежко движение”. Анонимният източник обяснява, че е разговарял с Дрокова, която го питала: “Познавахте Епстийн, нали?”. Рускинята отбелязала, че покойният педофил бил “чудесен човек” и че било много жалко това, което “му сториха”. Според човека на ФБР компанията на Дрокова била в Силициевата долина, за да краде технологии.

В друг документ името на Дрокова се появява в имейл кореспонденция между скрит подател до Епстийн. Първият посочва, че рускинята му помага за набирането на лични асистентки, но “нейните кандидатки не са достатъчно красиви, за да ти ги представя”.

Документът, в който се споменава Маша Дрокова. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В показанията пред ФБР информаторът посочва още, че от Хабад (движение в юдаизма) са правили всичко възможно, за да станат близки с Доналд Тръмп, като в деня, когато е избран за президент за първи път, Джаред и Иванка са посетили гроба на един от най-влиятелните привърженици на движението - равин Менахем Мендел Шнеерсон. Източникът съветва ФБР да разследват семейството на Къшнър, тъй като “Хабад редовно използва благотворителни организации за пране на пари”. И допълва, че ако искат да направят сериозно разследване, трябва да се допитат до близкия до Къшнър журналист Кен Кърсън, който “знае всичко”.

Информаторът допълва, че след среща в Бевърли Хилс между индонезийския милиардер Хари Таное и Тръмп имал информация, че в разговора републиканецът заявил, че ще “прецака “Амазон” заради военните им договори. Така поверителният информатор стигнал до заключението, че Тръмп е “компрометиран от Израел, а Къшнър е истинският мозък зад организацията му и президентството му”.

В документите присъства и името на княз Кирил Сакскобургготски (Преславски), който е вписан като плюс едно на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.

Част от документа с името на Сакскобургготски. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Списъкът е от 2017 г., като е свързан с празненство преди наградите БАФТА. Имейлът е до Епстийн от публицистката Пеги Сигал, която пише: “Барбара Броколи (продуцент на 007) и Джесика де Ротшилд (дъщеря на сър Евелин) и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит”.

Част от списъка за празненството са актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, подуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис и др.

Освен твърдения за предполагаема дълбока държава, в документите присъстват и редица смущаващи показания на недоказани жертви на Епстийн и някои от най-висшите държавници в САЩ. В имейл със скрит получател от 24 април 2009 г. Епстийн пише: “Къде си? Добре ли си?

Много ми хареса видеото с изтезанията”

Ден по-късно педофилът получава отговор: “В Китай съм, ще се върна в Щатите през втората седмица на май”.

Епстийн пише: "Много ми хареса видеото с изтезанията" на скрит получател. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В друг документ, който прилича на поредица от имейли между двама агенти на ФБР, те коментират показанията на мъж. Анонимният твърди, че е бил насилван през 2000 г. от Епстийн и Бил Клинтън на яхта, където присъствали Тръмп и Мелания (по това време още без сключен брак). Според разказа на мъжа той станал свидетел на някакъв вид “ритуалистично жертвоприношение”, при което “разчленявали бебета”.

Показанията на мъж, които обаче ФБР подлагат на съмнение. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Трябва да се отбележи, че в записките си агентите на ФБР пишат, че въпросният мъж е бил придружен до тяхна сграда от Майкъл Мур - създател на крайнодесния сайт True Pundit, който е известен с публикуването на теории на конспирациите. От ФБР подчертават още, че заради тяхно разследване Мур има досие.

В друг документ на ФБР жена разказва, че през 1984 г. е била жертва на секстрафик, свързан с Епстийн и чичо ѝ. Тя е застанала с името си, което обаче е скрито в документите. Жената твърди, че когато е била на 13 г., е забременяла, а високопоставени лица са отговорни за

убийството на новородената ѝ дъщеря

и последвалото заличаване на останките.

Показания на жена, която твърди, че е била жертва на секстрафик и бременна, когато е била едва на 13 години. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Новата порция документи от досиетата “Епстийн” възроди и теорията от 2016 г., позната като “пицагейт”. В хода на президентската кампания в САЩ преди 10 г. личният имейл на Джон Подеста - председател на кампанията на Хилари Клинтън, беше хакнат, а “Уикилийкс” публикува имейлите му през ноември същата година. Поддръжниците на “пицагейт” тогава заявиха, че имейлите съдържат кодирани съобщения, които свързват висши държавни служители и американски ресторанти с предполагаема мрежа за секстрафик на деца.

Странни разговори за пица присъстват в доста документи. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Макар че редица новинарски организации, сред които “Ню Йорк Таймс”, “Вашингтон Пост”, Си Ен Ен, “Индипендънт” и “Фокс”, публикуваха материали, които развенчават теорията, новите документи от досиетата я задвижиха наново с пълна сила.

Ключовата дума “пица” се споменава в документите 891 пъти

Мнозина потребители онлайн отбелязаха, че има някои откровено странни имейли, свързани по някакъв начин с тестеното изделие.

В един от имейлите от скрит подател до Епстийн от 2018 г. пише: “Това е по-добро от китайска бисквитка! Виж прикачения файл. Да отидем пак за пица и гроздова сода. Никой друг не може да разбере”. Странното тук са темата на съобщението и прикаченият файл - VERU - биофармацевтична компания в късен етап, която разработва лекарства за лечение на кардиометаболитни и възпалителни заболявания.

Странни разговори за пица присъстват в доста документи. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В друг имейл от юли 2016 г. Епстийн препраща до Ехуд Барак кореспонденцията си с Ядин Дудай - професор по невробиология, а темата на мейла е озаглавена “разрязване на пица”. Епстийн пише: “Забавно - равносилно е на хората, които смятат, че през високосната година получават един ден повече”, но липсват някои съобщения, за да се добие повече контекст.

Странни разговори за пица присъстват в доста документи. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В друг имейл до Епстийн от 2013 г. пише: “Екипът ни остана много доволен от пицата днес, благодарим ти, че ни позволи това”. А съобщение от съструдничка на педофила на име Дафни Уолъс от 2015 г. гласи: “Може ли да ти донеса парче пица днес?”. Странните имейли продължават - скрит подател пише до Епстийн: “Не го направих. Ето и шегата ми за днес - какво е общото между гинеколога и доставчика на пица - могат да помиришат, но не и да опитат”.

Странни разговори за пица присъстват в доста документи. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Част от новите документи разкриват още, че Епстийн е предоставил "дарителски средства" на Media Lab към престижния Масачузетски технологичен институт (MIT), за да осигури заплатите на трима изтъкнати разработчици на Bitcoin Core през 2015 г.

Финансирането е било използвано, за да привлече разработчиците Гавин Андресен, Владимир ван дер Лаан и Кори Фийлдс в MIT Digital Currency Initiative, след като предишният им работодател - Bitcoin Foundation, е изпаднал във финансова криза.

Имейлите от японския предприемач Джой Ито до Епстийн за Биткойн. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В имейлите от японския предприемач Джой Ито, препратени до Епстийн, пише: "Много организации се втурнаха да запълнят вакуума, създаден от фондацията, и да "поемат контрола" над разработчиците. Ние действахме бързо, като разговаряхме с всички заинтересовани страни, и тримата разработчици решиха да се присъединят към Media Lab. Това е голяма победа за нас".