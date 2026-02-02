ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори козметичен салон в Бургас снимал голи жени с...

Осъдиха двама зъболекари, извадили 11 здрави зъба на пациентка в Италия

Жена в зъболекарски кабинет СНИМКА: Пиксабей

В Торино осъдиха двама зъболекари на затвор за това, че са извадили 11 здрави зъба на 55-годишна пациентка, съобщава Corriere della Sera.

Жената е посетила частна клиника заради проблеми, свързани с  страничните ѝ зъбни мостове, надявайки се на евтино лечение.  Лекарите я убедили, че без мащабна интервенция рискува да загуби всичките си зъби. Преди процедурата на пациентката не е била направена задължителната панорамна рентгенова снимка и в рамките на няколко часа зъболекарите са извадили 11 здрави зъба, причинявайки й силна болка. На третия ден й са били поставени протези, които се различавали от обещаните.

55-годишната жена продължава да страда от последствията: дълго време е имала затруднения с храненето и говора, а според нея инцидентът е повлиял на личния й живот и психическото й здраве, поради което се е наложило да потърси професионална помощ, съобщи News.am. 

Съдът осъди консултантския лекар на една година и пет месеца затвор, а зъболекаря, извадил зъбите - на три месеца затвор.

„Животът ми все още е ад, но сега чувствам, че справедливостта е възстановена", споделя потърпевшата.

