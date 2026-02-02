ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори козметичен салон в Бургас снимал голи жени с...

Малък дрон е паднал във военна база в Полша

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Полската военна полиция съобщи днес, че наподобяващ играчка малък дрон с неизвестен произход е паднал във военна база в Полша на 28 януари, като по този начин потвърди информация на местното радио „Зет“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Говорител на военната полиция каза, че служители по сигурността са забелязали дрон, летящ над базата, който след това паднал на територията ѝ.

„Наподобяващото играчка устройство беше обезопасено… По-късно то беше предадено на военната полиция и в момента тече разследване“, добави той.

По думите му става дума за не особено сложно устройство, което вероятно е било управлявано чрез мобилен телефон и е загубило връзка с оператора си.

„В устройството не бяха открити записващи устройства, като карта с памет или дигитална смарт карта, които биха могли да предадат данните, открити в устройството“, каза още говорителят.

Властите в Европа са в състояние на повишена готовност във връзка с дронове след поредица от случаи, които доведоха до смущения в работата на летища и военни обекти, отбелязва Ройтерс.

