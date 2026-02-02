Ердоган: Следим отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран

Турският президент Реджеп Ердоган коментира развитието на събитията в съседните на Турция, Сирия и Иран, като подчерта подкрепата на Анкара за сирийските власти и заяви, че турските власти обмислят действия, с които да предотвратят изострянето на „иранската криза", предаде ТРТ Хабер.

„Следим отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран", заяви Ердоган след края на днешната среща на кабинета, която се проведе в Анкара под негово председателство, цитиран от БТА.

„Сирия е нашата съседка, с която споделяме най-дългата си сухопътна граница – цели 911 километра. Това е страна, с която имаме много дълбоки връзки", коментира Ердоган, като подчерта, че турските власти „искат да видят в лицето на Сирия съсед, чийто граждани, независимо от етническата и религиозната им принадлежност, живеят в мир, а не такъв, който постоянно се бори с нестабилност".

„В момента за сирийския народ се отваря нова страница. Тези, които разчитат на тероризма, трябва да знаят, че няма да постигнат нищо. Надяваме се, че споразумението (с което в петък кюрдските бойци и сирийските власти прекратиха конфликта помежду си - б.ред.) ще бъде приложено без да се прибягва до тактики за забавяне. Турция стои решително срещу всички, които печелят от кръвопролитията в нашия регион", коментира още Ердоган на фона на започналото днес разполагане на сирийски правителствени сили в североизточния сирийски град Хасака, който до момента бе контролиран от кюрдски милиции.

„Обмисляме стъпките, които можем да предприемем за сигурността и възстановяването на Газа, както и тези, свързани с предотвратяването на по-нататъшното изостряне на иранската криза", допълни още Ердоган.

По-рано американското издание „Аксиос" съобщи, че американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещнат в петък в Истанбул, за обсъдят възможно ядрено споразумение.