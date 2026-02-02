Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли днес призивите за създаване на общоевропейска армия и предупреди, че това би могло да бъде „изключително опасно“, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Темата за общоевропейска армия отново стана актуална на фона на напрежението в НАТО относно заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

„Онези, които казват, че се нуждаем от европейска армия, това са може би хора, които наистина не са обмислили това в практическо отношение“, заяви Калас. „Ако вече сте част от НАТО, тогава не можете да създадете отделна армия“, каза тя.

На конференция по темата за сигурността в Норвегия Калас посочи, че най-важният военен актив по време на криза „е йерархията на командването – кой на кого дава заповеди“.

„И ако имате европейска армия и след това имате НАТО, тогава, разбирате ли, просто падате между два стола. И това е изключително, изключително опасно“, добави тя.

Военните операции на НАТО се управляват от Върховен главнокомандващ на обединените сили, който винаги е високопоставен американски офицер. Сегашният Върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа е генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич.

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия и каза, че „това е път, по който не трябва да поемаме“. Норвегия не е страна членка на ЕС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте миналата седмица заяви, че Европа не е способна да се отбранява без американска военна подкрепа и би ѝ се наложило да повиши сегашните си цели за военни разходи повече от два пъти, за може да го прави.

„Ако някой смята тук…, че ЕС или Европа като цяло може да се отбранява без САЩ, продължавайте да си мечтаете. Не можете“, каза Рюте пред евродепутатите в Брюксел. По думите му Европа и САЩ „се нуждаят едни от други“.