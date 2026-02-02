ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Римската епархия разследва фреска на ангел с лице, изглеждащо като това на Мелони

КАДЪР: Екс/@MParusie

Римската епархия започна разследване как реставриран ангел от фреска в римска църква се е оказал след реставрационните дейности с лик, наподобяващ на италианската премиерка Джорджа Мелони, предаде АНСА, цитирана от БТА. 

Разкритието беше публикувано първо в събота в италианското левоцентристко издание „Република“.  В него се казваше, че ангел, държащ документ, на който фигурира картата на Италия, на фреска в римската базилика „Сан Лоренцо ин Лучина“, е с лика на Мелони след реставрационни дейности там, извършени от реставратора Бруно Вентинети.

Реставраторът заяви, че просто е „съживил чертите на ангела от оригиналната фреска“. Но левоцентристки партии настояха да се извърши пълно разследване на случая. Самата Мелони се пошегува, като зададе в акаунта си в „Инстаграм“ риторичния въпрос: „Да ви приличам на ангел?“

Но всичко това изобщо не се хареса на Римската епархия, която обяви началото на разследване с цел установяване на отговорните лица. В изявление на епархията се казва, че "образите на свещеното изкуство и на християнските традиции, не могат да бъдат експлоатирани и неправомерно използвани, тъй като те са предназначени изключително в подкрепа на литургическия живот и на личната и общностната молитва".

Италианската министър-председателка се пошегува със ситуацията, като пусна във фейсбук снимка на фреската и написа: "Не, определено не приличам на ангел". 

No, decisamente non somiglio a un angelo 🤣

Публикувахте от Giorgia Meloni в Събота, 31 януари 2026 г.

КАДЪР: Екс/@MParusie

