Според мармота Фил зимата в САЩ ще продължи още 6 седмици (Видео, снимки)

Мармотът Фил от град Пънксътоуни в Западна Пенсилвания предвиди, че зимата ще продължи още шест седмици – прогноза, която със сигурност е разочаровала мнозина след дългия и студен сезон, обхванал голяма част от САЩ, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Годишното предсказание и съобщението на Фил, че е видял сянката си, бяха оповестени от неговите помощници от Клуба на мармотите в града, облечени с традиционни цилиндри.

Новината бе посрещната с аплодисменти и одобрителни подсвирквания от десетките хиляди хора, които въпреки екстремния студ се събраха, за да чуят годишната прогноза и да танцуват заедно пред главната сцена.

Обикновено посетителите на събитието имат възможност да се снимат с Фил след предсказанието му, но тази година бе обявено, че времето е твърде студено и помощниците му се опасяват да го държат навън прекалено дълго. Вместо това публиката бе поканена да се качи на сцената, да се обърне към тълпата и да си направи селфи.

Според клуба в Пънксътоуни, когато Фил не види сянката си, това означава ранна пролет. Ако обаче я види, следват още шест седмици зима. По традиция Фил по-често предсказва продължителна зима, отколкото ранно настъпване на пролетта.

Годишният ритуал има повече от вековна история и произхожда от стари селскостопански традиции в Европа. Фестивалът в Пънксътоуни придобива широка популярност след филма от 1993 г. „Омагьосан ден“ (Groundhog Day) с участието на Бил Мъри.