Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Франция прие бюджет за 2026 г. след двата неуспешни вота на недоверие

СНИМКА: Pixabay

Националното събрание (долната камара на парламента) на Франция днес отхвърли последните два вота на недоверие срещу френското правителство, което позволи официалното приемане на бюджета за 2026 г. след месеци на застой, предадоха Франс прес и Ройтерс.

След като двата вота на недоверие не успяха, това позволи бюджетът да бъде приет, което предвещава период на относителна стабилност за правителството на малцинството на премиера Себастиен Льокорню.

Преговорите по бюджета занимаваха френския политически живот в продължение на почти две години, след като предсрочните избори, свикани от президента Еманюел Макрон през 2024 г., доведоха до парламент без категорично мнозинство в момент, когато сериозният дефицит в публичните финанси направи необходимостта от строги бюджетни ограничения още по-неотложна.

Преговорите по бюджета костваха постовете на двама премиери, разтърсиха дълговите пазари и разтревожиха европейските партньори на Франция, съобщава БТА. 

Държавният бюджет на Франция, който бе представен на 14 октомври, има за цел да намали дефицита до 5,0 % от брутния вътрешен продукт, спрямо 5,4% от миналата година.

Първият вот на недоверие беше внесен от крайнолевите депутати от "Непокорна Франция", а вторият - от крайнодясната партия "Национален сбор".

Правителството вече оцеля при още няколко други вота за недоверие миналия месец, внесени по отделни части от текста на законопроекта.

