Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Серия от малки земетресения разтърсиха района на залива на град Сан Франциско в САЩ днес, в зона, която през последните месеци стана обект на силна сеизмична активност, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според Геоложката служба на САЩ (USGS) най-силното от земетресенията е било с магнитуд 4,2 и е било регистрирано малко след 7 ч. сутринта местно време (21 ч. българско) южно от градчето Сан Рамон в щата Калифорния. Най-малко десетина други по-малки земетресения са били регистрирани в същия район, като са започнали половин час преди това и са продължили повече от час.

Няма информация за сериозни щети или пострадали.

Земният трус е бил усетен в радиус от над 48 км - в Сан Франциско и в градчетата Оукланд и Ричмънд в източната част на залива.

През последно време градчето Сан Рамон бе засегнато от поредица земетресения.

В района на окръг Контра Коста бяха регистрирани 87 земетресения с магнитуд 2 или по-висок през ноември и декември миналата година, според анализ на данните на Геоложката служба на САЩ, направен от всекидневника “Сан Франциско Кроникъл” миналия месец.

Този район има история на така наречените сеизмични рояци - явление, при което в ограничена зона се регистрират многократни земни трусове, които не следват типичната последователност на основен трус и вторични трусове, обясняват сеизмолози.